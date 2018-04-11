Капризный полководец: Почему приглашение в сборную Италии Манчини — не лучшая затея

Роберто Манчини , похоже, не очень счастлив в Санкт-Петербурге и уже летом может сменить работу и возглавить «скуадру адзурру». Портал "Евро-футбол.ру" рассказывает почему федерации футбола Италии не стоит спешить с назначением нынешнего рулевого "Зенита"

На следующий день после болезненного поражения от «Краснодара» главный тренер «Зенита» Роберто Манчини был замечен в Риме. Вместо подробного анализа игры и работы над ошибками, наставник предпочел подумать о своем будущем уже сейчас. По слухам, он вместе со своим агентом начал переговоры о контракте с национальной командой Италии. Этот союз мог бы сложиться гораздо раньше, но тогда, после ухода Конте, выбор был сделан в пользу Джампьеро Вентуры , и вот теперь, федерация футбола Италии готова вернуться к кандидатуре Манчини.

Главными претендентами на пост рулевого сборной были Карло Анчелотти и Антонио Конте, но на данный момент они оба не слишком заинтересованы в этой работе. Вся Италия мечтала увидеть на тренерском мостике «Папу Карло», и такой поддержки общественности не было бы ни у кого, однако сам специалист не раз вежливо отказывался. На данный момент фаворитом по котировкам букмекеров является как раз Манчини, и не сказать, что в стране будут в восторге от его назначения. И специалисты, и болельщики в один голос трубят, что главный тренер «Зенита» совсем не то, что нужно сборной. Да и вообще, репутация Манчини в Италии не самая лучшая, и в случае назначения, ему придется столкнуться с серьезным давлением.

Стрессоустойчивость, которая просто необходима главному тренеру сборной, вообще не является визитной карточкой алленаторе, да и в высказываниях главный тренер «скуадры адзурры» должен быть сдержаннее. Манчини и в Англии, и в Италии позволял себе резкие выпады в прессе, но в России случился настоящий пик? Он, имея контракт с «Зенитом», рассуждает о работе в АПЛ, говорит, что мечтает вернуться в Италию и активно критикует игроков в прессе. Можно возразить, что и Конте, и Аллегри, и многие другие порой через СМИ выражали недовольство действиями отдельно взятых футболистов, но все-же не в таком ключе. Заявлять, что мальчики, подающие мячи, или даже он сам забили бы больше, чем форварды «Зенита», очевидно, перебор.

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Манчини, как будто, полагает, что делает всем одолжение, работая в Санкт-Петербурге, и с каждым разом все более жестко критикует своих игроков, руководство и все вокруг. В Италии такое просто невозможно, там всегда, в любой ситуации, виноват в первую очередь главный тренер, а уже затем футболисты, судьи, погода и другие сторонние факторы. Если Роберто все-же возглавит сборную, ему придется сильно перестраиваться и даже не пытаться критиковать кого-то из футболистов публично, иначе он рискует стать первым за очень долгое время тренером, уволенным по ходу отборочного турнира.

Если мистер окажется у руля «скуадры адзурры», он сразу лишится своей визитной карточки, без которой его уже сложно представить. Действительно, в каждом клубе он непременно требует выделить огромные деньги на трансферы и постоянно заявляет, что ему требуются новые футболисты, даже когда скамейка переполнена. В сборной же, он может довольствоваться лишь попыткой натурализации кого-то из видных легионеров, в остальном же придется полагаться на доморощенных игроков и стараться добиться их прогресса. Интересно, что сейчас для специалиста условия куда лучше, чем были бы 2 года назад.

Манчини проповедует яркую атакующую игру, во всяком случае, когда подбор игроков позволяет осуществить его планы, а на Аппенинах сейчас неожиданно много ярких исполнителей именно в нападении, тогда как в защите есть серьезные проблемы. Иммобиле, Белотти, Инсинье, Кандрева, Бернардески, Кьеза, Кутроне, Верди — столько талантливых атакующих футболистов не было в распоряжении ни одного тренера «скуадры адзурры» в XXI веке, а ведь в «Ницце» раззабивался Балотелли, называющий Манчини своим отцом в футболе, и наверняка, он также получит свой шанс. Мы вполне можем увидеть самую безбашенную сборную Италии за очень долгое время. Учитывая кадровые неприятности в полузащите и обороне, нападение станет главным козырем команды, кто бы ее не возглавил, а уж для Манчини такая вариативность в атаке — просто мечта.

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В стане команды сейчас происходит переходный период. Мэтры, вроде Капелло и Липпи, постепенно сходят с авансцены и готовятся к спокойной пенсии, а талантливые специалисты еще не созрели для работы со сборной. По большому счету, у Манчини, ввиду отказа Анчелотти и вероятного отказа Конте, просто нет серьезных соперников. Отличным решением было бы назначение Раньери, тем более сам Клаудио намекнул, что попросил бы «Нант» отпустить его, получи он такое предложение, но, похоже, его кандидатуру в кабинетах некому лоббировать, а в нынешней ситуации это очень важно. А ведь у него куда более подходящее резюме и есть важные качества, которых просто нет у Манчини. Раньери куда более сильный психолог и дипломат, и ему будет гораздо проще наладить контакт с командой. Да и с молодыми футболистами он работает куда лучше, а в Италии сейчас подрастает интереснейшее поколение, которому нужна огранка.