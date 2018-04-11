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Футбольный фанат проиграл жену, поставив на победу «Манчестер Сити» в матче с «Юнайтед»
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Футбольный фанат проиграл жену, поставив на победу «Манчестер Сити» в матче с «Юнайтед» 

RT на русском 51 минуту назад
Африканский болельщик Амани Стенли поставил свою жену на победу «Манчестер Сити» в матче 33-го Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Встреча между командами состоялась 7 апреля. «Манчестер Юнайтед» по ходу матча отыгрался со счёта 0:2 и в итоге вырвал победу — 3:2.
Стенли в письменном виде заключил сделку со своим другом, согласно которой он в случае поражения «Сити» отдавал бы жену ему на неделю.
Отмечается, что приятели на момент заключения документа находились в здравом уме.
Ранее сообщалось, что президент «Ромы» искупался в фонтане после победы над «Барселоной» в футбольной Лиге чемпионов.
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