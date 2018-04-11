Футбольный фанат проиграл жену, поставив на победу «Манчестер Сити» в матче с «Юнайтед»

Африканский болельщик Амани Стенли поставил свою жену на победу «Манчестер Сити» в матче 33-го Английской премьер-лиги (АПЛ) с « Манчестер Юнайтед ».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами состоялась 7 апреля. «Манчестер Юнайтед» по ходу матча отыгрался со счёта 0:2 и в итоге вырвал победу — 3:2.

Стенли в письменном виде заключил сделку со своим другом, согласно которой он в случае поражения «Сити» отдавал бы жену ему на неделю.

Отмечается, что приятели на момент заключения документа находились в здравом уме.

Ранее сообщалось, что президент «Ромы» искупался в фонтане после победы над «Барселоной» в футбольной Лиге чемпионов.