Гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» может вновь стать самой протяженной в мире

КРАСНОЯРСК, 11 апреля. / ТАСС /. Гонка на собачьих упряжках «Берингия», стартовавшая в марте на Камчатке, в этом году подтвердит свой статус как самая протяженная в мире. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев во время презентации проекта на Северном форуме.

"В этом году она проходит по абсолютно новому маршруту, стартовала в селе Мильково в крае и финиширует в поселке Марково на Чукотке. Маршрут — более 2,1 тыс. километров, что позволит подтвердить рекорд, и вновь подтвердит свой рекорд, станет самой протяженной гонкой на собачьих упряжках", — сказал Коростелев.

В 1991 году гонка уже была внесена в Книгу рекордов Гиннесса, тогда ее протяженность составила 1,98 тыс. км. Гонка проходит с 1990 года, тогда длина трассы была всего 250 км.

"Организаторы не только поддерживают культуру ездового собаководства, традиции и культуру коренных народов, но и развивают их, выводят на новый уровень.

В разные годы в гонке участвовали каюры их различных регионов России, а также из Германии, США и Франции", — подчеркнул министр.

В «Берингия-2018» участвуют девять представителей Камчатки, пять — Чукотки и один — из Москвы. Каюров сопровождают 12 снегоходов с судьями, медиками, ветеринарами и командой подготовки трасс. Им предстоит пройти по трассе 25 этапов, из которых самый протяженный -105 км.

Северный форум

Северный форум — международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII Генеральная ассамблея этой организации.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.