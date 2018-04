«Барселона» впервые вылетела из плей-офф еврокубка после крупной домашней победы

Каталонская «Барселона» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде проиграла римской Роме" (0:3) и выбыла из турнира.

"Сине-гранатовые" впервые в истории клуба вылетели из плей-офф еврокубка после крупной домашней победы в первом матче.

Во всех 14 предыдущих случаях, когда каталонцы выигрывали в первом поединке на своем поле с разницей не менее трех голов, они проходили в следующий раунд турнира.

Напомним, что по итогам двухматчевого противостояния «Рома» победила «Барселону» благодаря правилу выездного гола. Общий счет — 4:4.

FC Barcelona failed to progress after a three-goal margin. They had progressed in all 14 previous occasions they won the first leg of a European knockout tie at home by at least a three-goal margin. #ROMBAR @OfficialASRoma #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) 10 апреля 2018 г.