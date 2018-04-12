Фанат из-за ошибки выиграл $52 тысячи после победы «Ромы» над «Барселоной»

Болельщик из Ямайки по ошибке выиграл более $52 тысяч благодаря победе итальянской «Ромы» над испанским клубом «Барселона» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт"

Как отмечает корреспондент ESPN Даррен Роуэлл, фанат составил экспресс из пяти футбольных матчей на сумму $1 тыс., выбрав четыре игры Чемпионшипа и встречу «Рома» — «Барселона».

Оператор по ошибке принял ставку по победу итальянского клуба. Болельщик не сумел отменить свою ставку и в итоге выиграл $52 624.