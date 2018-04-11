Как Хлои Кардашьян отреагировала на измену Тристана Томпсона?

Сегодня в Сети в очередной раз заговорили о том, что Тристан Томпсон (27) изменяет Хлои Кардашьян (33), которая вот-вот родит ему ребенка. Напомним, в феврале уже появлялось видео, на котором баскетболист флиртует с неизвестной блондинкой.

Ну а теперь всплыло целых два ролика: один с прошедших выходных, на котором Томпсон целуется со стриптизершей Лани Блэр и уезжает с ней к себе в отель, а второе от октября прошлого года, на нем Тристан отдыхает в окружении трех девушек.

https://youtu.be/EVUIz9R-BuE Неприятные новости быстро облетели Интернет, и теперь всплывают все новые подробности измены, а мы даже не знаем, чему верить. Неизвестная под ником @ms.stephaniee_ на своей страничке в Instagram заявила, что это именно она провела ночь с баскетболистом. Также в своих Stories девушка выложила секс-видео, на котором якобы она и Тристан, но лиц, конечно, там видно не было. Еще она поделилась скриншотами сообщений и попросила оставить ее и Томпсона в покое. Сейчас аккаунт удален. В Сети подозревают, что это было фейк, созданный с целью раздуть еще больший скандал.

Сама Хлои хранит молчание. Однако инсайдеры заявляют, что телезвезда в ярости. «В этот раз Тристан сильно облажался, и он об этом знает. Хлои в бешенстве! Она устала. У нее сильно болит живот, и это не из-за беременности. Она готова убить Тристана прямо сейчас. Она вне себя от злости. Она чувствует себя преданной», — поделился источник из окружения пары.

Многие заявляют, что Томпсон — «серийный изменщик» и не видит в этом проблемы. «Тристан постоянно изменяет Хлои. Никто из друзей не удивлен его поведению, все знают, что он лгун. Еще много девушек будут признаваться», — говорят инсайдеры.

Напомним, Кардашьян и Томпсон вместе около двух лет и сейчас готовятся стать родителями.

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