Предполагаемая любовница Томпсона заявила о беременности, а у Кардашьян начались преждевременные схватки

Скандальная история с изменой Тристана Хлои обрастает все новыми подробностями. До появления на свет первенца звезды реалити остались считанные дни, но теперь же голова Кардашьян забита другим. С каждым часов журналисты раскапывают все новые нелицеприятные подробности любовных похождений ее бойфренда Тристана Томпсона. Во-первых, стала известна личность той, с кем целовался баскетболист в одном из клубов Нью-Йорка. Ей оказалась стриптизерша и модель Лани Блэр. Но не это самое интересное.

В Сети появилась некая Стефани, которая в своем Instagram заявила миру, что у нее также была короткая интрижка с Тристаном, после которого она оказалась беременной от него! В качестве доказательства девушка опубликовала видео их с Томпсоном секса. Чуть позже ее аккаунт был удален.

На фоне всех этих скандалов, у Хлои, по сообщениям TMZ, начались преждевременные схватки. Она попросила своего врача приехать к ней, а также вскоре у нее соберется вся семья, которая будет поддерживать девушку до и во время родов. Похоже, малышка Хлои готова появиться в любой момент.

Сама Кардашьян пока никак публично не отреагировала на новости об измене. В ее соцсетях обновлений нет, а от фотографов и журналистов она просто молча уходит.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram