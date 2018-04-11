Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашьян? Смотри фото и видео!

Как же много слухов связано с семьей Кардашьян-Дженнер. На этот раз под раздачу попала беременная Хлои (33).

В Сети появилась информация о том, что бойфренд телезвезды изменяет ей. И доказательства есть!

Итак, в выходные баскетболиста заметили с его друзьями в одном из клубов Нью-Йорка. Говорят, был Тристан (27) не один, а с брюнеткой, как выяснилось, стриптизёршей Лани Блэр (28). На видео можно заметить, что Томпсон разговаривает с девушкой, а потом целует ее. Очевидцы заявляют, что они не расставались весь вечер. «Я была там, он был за столом рядом с нами со своими друзьями и какой-то девушкой, с которой он целовался всю ночь. Они разговаривали и были вместе. Он переписывался и разговаривал по телефону, а она смотрела ему через плечо. Все знали, кто он такой и все смотрели, как они целуются», — заявила неизвестная. После парочка отправилась в отель к Тристану, Лани покинула его только на следующий день.

https://www.youtube.com/watch?v=EVUIz9R-BuE Однако в Сеть слили еще одно видео, правда, с октября прошлого года (тогда Хлои была на 3 месяце беременности). На нем баскетболист окружен тремя девушками: одну он целует, другую трогает, а третья просто сидит рядом. После увиденного репортеры уверены: на обоих роликах Лани Блэр.

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Видео смотри здесь.

К слову, это не первый раз, когда Тристана подозревают в измене. В феврале Томпсона видели в клубе, где он флиртовал с загадочной блондинкой.

Интересно, что после того, как видео попали в Интернет, а новостные сайты заполонили заголовки об измене баскетболиста, его бывшая девушка (которую он, кстати, бросил беременной) выставила в свои Stories странный пост. Джордан Крэйг (27) написала: «Если вы уважаете себя и уважаете других, вы никогда не сделаете кого-то несчастным и вы будете застрахованы от предательства других. Желаю мира всем и каждому». Что бы это могло значить?

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Напомним, роман Хлои и Тристана вспыхнул примерно в августе 2016-го сразу после развода телезвезды с баскетболистом Ламаром Одомом (38). Пара никогда не скрывала свои отношения, выставляя чувства напоказ. В сентябре 2017 года заговорили о беременности Кардашьян, а уже в декабре она подтвердила, что скоро станет мамой.

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Ждем реакции Хлои.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tristan-tompson-izmenyaet-hloi-kardashyan-smotri-foto-i-video/