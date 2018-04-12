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У Хлое Кардашьян начались схватки из-за видео с изменой бойфренда
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У Хлое Кардашьян начались схватки из-за видео с изменой бойфренда 

Passion.ru 54 минуты назад
Фото: Passion.ru
Хлое Кардашьян всегда гордилась своим бойфрендом — красавцем-баскетболистом Тристаном Томпсоном. Но мужчина оказался не столь идеальным. Иностранные СМИ называют его «самым ненавистным человеком в США» из-за видеоролика, который спровоцировал ранние схватки у его беременной подруги.
На видео, которое появилось в Сети накануне, запечатлена измена будущего отца с известной стриптизершей Лэни Блэр и еще двумя девушами. DailyMail приводит даже хронологию событий.
Сейчас семейство Кардашьян поддерживает одну из своих сестер, которая находится в Кливленде.
Фото: globallookpress
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