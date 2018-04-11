Рассказать о своих личных победах предлагают вологодским юнармейцам

Интернет-акция «Победы юнармейца» стартует на Вологодчине. Школьникам-патриотам предлагают рассказать о своих личных достижениях.

Рассказать о заслугах можно в пяти номинациях: «Интеллектуальная победа», «Доброе дело», «Спортивная победа», «Победа в военно-патриотической подготовке», «Личная победа». Текст нужно разместить на своей странице в социальной сети, указав хэштеги #победыюнармейца и #юнармия35.

«Сейчас в Вологодской области более 3 700 юнармеейцев. Это и девушки, и юноши. И за каждым из них есть маленькие и большие победы. Кто-то из них даже попал в Книгу рекордов России. Но мы о них не знаем, или знаем не все и не обо всех. А хочется, чтобы эти ребята стали примером для своих сверстников и предметом гордости для родителей. Чтобы об их достижениях узнала не только вся область, но и вся Россия. Ведь из маленьких побед складываются большие победы нашей великой страны», — рассказала начальник Регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Екатерина Рогалева.

Акцию организовал Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области совестно с областным центром «Содружество».

Напомним, что трое вологжан в этом году станут послами Победы. Сопровождать парад Победы в город на Неве отправится Марина Рубан, в столицу поедут Екатерина Гараева и Екатерина Жималина.