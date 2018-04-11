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Несокрушимый ММА-боец выступает против 8 бойцов ОМОНа
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Несокрушимый ММА-боец выступает против 8 бойцов ОМОНа 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Сотрудников ОМОНа готовят к суровым испытаниям на улицах, но что будет, если выпустить их против профессионального бойца ММА?
130 килограмм мышц, уверенности и отточенных рефлексов настоящего воина — Максим Новоселов прошел такую школу жизни, что с ней не сравнится никакое боевое искусство.
В свое время Новоселова приглашали в Европу тренировать силовиков Австрии и Чехии. Тот признавался, что по сравнению с нашим СОБРом, они просто дети.
Но и СОБРовцев на ринге Максим раскидывает как котят. Никакого накала и презрения в схватке нет: лишь передача опыта, реальная тренировка.
Надо признать, шансов у спецназовцев против Новоселова не было вообще. Говорят, один спарринг с челябинским супертяжем заменяет полгода с тренером — судя по видео, это чистая правда.
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