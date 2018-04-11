Игорь Шалимов: «Возможно, „Краснодар“ в матче с „Зенитом“ мотивировала моя отставка»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью «СЭ» сказал, что не прощался с игроками команды, чтобы те поняли — ответственность за результат нужно разделять. Специалист был отправлен в отставку 2 апреля — на следующий день после игры с «Анжи» (1:1), в которой «быки» упустили победу, пропустив на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.

— Жизнь резко поменялась, и когда такое происходит, любой человек будет чувствовать себя некомфортно, — сказал Шалимов. — Непривычно. Расстроена и семья, хотя теперь жена и дочь видят меня почаще.

— Ожидали отставки после матча с «Анжи»?

— Нет. Неожиданностью она стала и для игроков, которые в интервью говорили об этом.

— Футболисты сказали и о другом — вы не попрощались с командой. Почему?

— Не хотел повторяться, говорить игрокам то, о чем говорил на протяжении полутора лет. Тем более, не стоит говорить, уже не являясь главным тренером. Второй момент — то, что я не попрощался, должно стать определенным сигналом.

— О чем?