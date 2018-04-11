Игорь Шалимов: «Возможно, „Краснодар“ в матче с „Зенитом“ мотивировала моя отставка» 

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью «СЭ» сказал, что не прощался с игроками команды, чтобы те поняли — ответственность за результат нужно разделять. Специалист был отправлен в отставку 2 апреля — на следующий день после игры с «Анжи» (1:1), в которой «быки» упустили победу, пропустив на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.
— Жизнь резко поменялась, и когда такое происходит, любой человек будет чувствовать себя некомфортно, — сказал Шалимов. — Непривычно. Расстроена и семья, хотя теперь жена и дочь видят меня почаще.
— Ожидали отставки после матча с «Анжи»?
— Нет. Неожиданностью она стала и для игроков, которые в интервью говорили об этом.
— Футболисты сказали и о другом — вы не попрощались с командой. Почему?
— Не хотел повторяться, говорить игрокам то, о чем говорил на протяжении полутора лет. Тем более, не стоит говорить, уже не являясь главным тренером. Второй момент — то, что я не попрощался, должно стать определенным сигналом.
— О чем?
— О том, что ответственность надо разделять. Игроки должны понять, что надо быть злее, нести ответственность за результат не перед тренером, но перед клубом. Эту злость я увидел в Петербурге в матче с "Зенитом" — возможно, мотивировала и моя отставка. Чтобы быть выше ЦСКА, «Зенита», "Спартака" и «Локомотива», нужно напрягаться, и очень сильно. Это не всегда приятно, некомфортно для игроков. Это сложно — нужно сохранять концентрацию все время: начиная от разминки на тренировке и заканчивая каждым матчем, на протяжении всего сезона. От четкости передач в тренировочном упражнении до завершения момента в игре. Я много раз говорил о том, что сильные люди дают результат, когда тяжело, а не когда все хорошо. (Сергей ЕГОРОВ)