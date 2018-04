Паллотта искупался в фонтане, празднуя выход «Ромы» в полуфинал Лиги чемпионов

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта после победы команды над «Барселоной» (3:0) вместе с болельщиками отпраздновал успех на улицах Рима.

Под аплодисменты и выкрики фанатов функционер в одежде искупался в одном из городских фонтанов.

По итогам двухматчевого противостояния «Рома» победила «Барселону» благодаря правилу выездного гола. Общий счет — 4:4.

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 апреля 2018 г.