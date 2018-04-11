Получить автограф олимпийской призерки смогут вологжане

Вологодская лыжница Анна Нечаевская пообщается с вологжанами. Призер Олимпиады в Южной Корее приедет в областную столицу 13 апреля.

Как сообщается на ее странице в социальной сети, спортсменка приедет поддержать команду «Чеваката», которой в субботу предстоит обыграть «Динамо-2». Помимо просмотра баскетбольных баталий лыжница намерена пообщаться с поклонниками, ответить на их вопросы и раздать автографы.

Матч пройдет в спорткомплексе «Вологда» на Конева, 2в 13 апреля в 18.30. Встреча с Анной Нечаевской запланирована после игры.

Напомним, что Анна Нечаевская — бронзовая призерка олимпийских игр-2018. Она выступила в составе сборной России в женской эстафете 4 по 5 километров.