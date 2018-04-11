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Ямальцы отличились на всероссийских соревнованиях по национальным видам
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Ямальцы отличились на всероссийских соревнованиях по национальным видам 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Успешным выступлением ямальских юниоров на российском первенстве по северному многоборью завершился зимний сезон. Всего в Хабаровске, где прошли соревнования среди спортсменов 14-15 лет, арктическая команда завоевала 11 наград. Это позволило ей в командном зачете возглавить турнирную таблицу.
Как отметили в окружной спортивной школе по национальным видам спорта, состязались 44 спортсмена из девяти регионов страны. В ямальской команде были представители Шурышкарского, Пуровского, Приуральского и Ямальского районов.
Някуча Лаптандер из Белоярска стал лучшим в беге с палкой на 2000 метров. Еще одна золотая медаль на счету его земляка Филиппа Тайбери, который метнул топор почти на 140 метров. Ярсалинец Сергей Лаптандер 45 раз заарканил хорей — и третья золотая награда!
Среди девушек отличилась Диана Канева из Самбурга. На ее счету четыре призовых места (три «серебра» и одна бронзовая награда) из пяти возможных. Подвел девушку тройной прыжок, где с результатом 7,23 метра она оказалась лишь десятой.
— Наши ребята были фаворитами во многих дисциплинах северного многоборья, и по результатам соревнований команда с минимальными 390 очками заняла первое общекомандное место, — отметил заместитель директора ДЮСШ по спортивной работе Александр Кропотов. — Вторыми стали спортсмены Красноярского края, на их счету 427 балла. Третьими — команда Югры, между которой был отрыв практически в сотню очков.
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