Сергей Семак: «Таких стадионов, как у нас сейчас, нет нигде в мире»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью «Р-Спорт» выразил радость по поводу того, какие стадионы были построены к ЧМ-2018. По его словам, такого количества хороших арен нет больше нигде.

— Вы были на трех стадионах, которые примут матчи ЧМ-2018: «Казань Арене», "Спартак" и «Санкт-Петербург». Какой произвел самое колоссальное впечатление?

— Мне кажется, что таких стадионов, как у нас сейчас, нет нигде в мире. Вернее, единичные экземпляры есть, но такого количества современных, прекрасных арен, собранных в одной стране, я не припомню. Какой из них лучший? Мне сложно выделить. С точки зрения применимости отмечу «Санкт-Петербург». Стадион с крышей — это отличный вариант. Да, есть ностальгия по «Петровскому», там был свой антураж, но со временем болельщики привыкнут к арене на Крестовском острове. Многое для удобства зрителей еще нужно будет доделать, но через какое-то время все будет еще лучше. У «Спартака» и «Рубина» тоже прекраснейшие арены: обзор, видимость, уровень комфорта. Есть еще и стадион «Краснодара». У него не такая большая вместимость, но это уникальное сооружение. Туда было вложено много души, желания сделать арену прекрасным местом отдыха для болельщиков. Он выше всяких похвал!