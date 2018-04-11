Игорь Шалимов: «После отставки поблагодарил Галицкого»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что решение руководства клуба о его отставке было эмоциональным. Специалист с пониманием отнесся к тому, что и.о. главного тренера «быков» стал Мурад Мусаев . В первом матче после его ухода краснодарцы в Санкт-Петербурге обыграли "Зенит" со счетом 2:1.

— Как вас уволили?

— Позвонил гендиректор клуба Владимир Хашиг , мы встретились, мне объявили обо всем.

— Как отреагировали?

— Сказал, что это эмоциональное решение.

— Галицкий поторопился?

— Давайте сразу скажу — к Галицкому отношусь с большим уважением и всегда буду благодарен за то, что он доверил мне команду.

— Общались с ним после отставки?

— Да. Набрал сам, поблагодарил. Думаю, ему тоже тяжеловато.

— А ему-то почему?

— Мне кажется, это не его взвешенное решение. Это эмоции. Мы можем по итогам сезона быть четвертыми, можем — третьими. И это будет наше место, за него команда поборется, если сохранит злость, до последнего тура.

— Понимаете, почему Галицкий выбрал Мусаева?

— Выбрали такое направление — свой тренер, своя молодежь. Надеюсь, команда займет место в тройке, это будет очень достойный результат. Еще раз — верю, что ребята сохранят злость, которую увидел в матче с «Зенитом».

— Верите, что сбудется мечта Галицкого — 11 воспитанников в составе?

— Пусть это получится. Мечту иметь хорошо, для клуба это хорошо. Вопрос в том, на каком месте окажется команда? Это важно для Галицкого. Не будет такого, что болельщики будут довольны девятым местом, но в составе выйдут 10 своих. ( Сергей ЕГОРОВ

Полная версия интервью с Игорем Шалимовым — скоро на сайте sport-express.ru Шалимов в «Краснодаре»: плюсы и минусы // Проект «новые быки» «Зенит» — «Краснодар»: Питер аплодировал Шатову. Шатов рыдал