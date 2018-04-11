Игорь Шалимов: «После отставки поблагодарил Галицкого» 

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что решение руководства клуба о его отставке было эмоциональным. Специалист с пониманием отнесся к тому, что и.о. главного тренера «быков» стал Мурад Мусаев. В первом матче после его ухода краснодарцы в Санкт-Петербурге обыграли "Зенит" со счетом 2:1.
— Как вас уволили?
— Позвонил гендиректор клуба Владимир Хашиг, мы встретились, мне объявили обо всем.
— Как отреагировали?
— Сказал, что это эмоциональное решение.
— Галицкий поторопился?
— Давайте сразу скажу — к Галицкому отношусь с большим уважением и всегда буду благодарен за то, что он доверил мне команду.
— Общались с ним после отставки?
— Да. Набрал сам, поблагодарил. Думаю, ему тоже тяжеловато.
— А ему-то почему?
— Мне кажется, это не его взвешенное решение. Это эмоции. Мы можем по итогам сезона быть четвертыми, можем — третьими. И это будет наше место, за него команда поборется, если сохранит злость, до последнего тура.
— Понимаете, почему Галицкий выбрал Мусаева?
— Выбрали такое направление — свой тренер, своя молодежь. Надеюсь, команда займет место в тройке, это будет очень достойный результат. Еще раз — верю, что ребята сохранят злость, которую увидел в матче с «Зенитом».
— Верите, что сбудется мечта Галицкого — 11 воспитанников в составе?
— Пусть это получится. Мечту иметь хорошо, для клуба это хорошо. Вопрос в том, на каком месте окажется команда? Это важно для Галицкого. Не будет такого, что болельщики будут довольны девятым местом, но в составе выйдут 10 своих. (Сергей ЕГОРОВ)
Полная версия интервью с Игорем Шалимовым — скоро на сайте sport-express.ru Шалимов в «Краснодаре»: плюсы и минусы // Проект «новые быки» «Зенит» — «Краснодар»: Питер аплодировал Шатову. Шатов рыдал