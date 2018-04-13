Майк Бэбкок: Мы можем жалеть себя, но это будет только пустой тратой времени

— Я считаю, что у нас очень неплохая команда, которая одержала много побед. Так что с моей точки зрения, после поражения нам надо только перегруппироваться. Прелесть ситуации заключается в том, что у нас есть день на то, чтобы решить наши проблемы. Мы можем жалеть себя, но это будет только пустой тратой времени и сил. Надо вернуться в гостиницу, поесть, собраться, провести завтра хорошую тренировку и снова выйти на лед, — передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ. Добавим, что второй матч этой серии состоится на арене TD Garden в Бостоне в воскресенье и начнется в 03:00 по московскому времени.