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Майк Бэбкок: Мы можем жалеть себя, но это будет только пустой тратой времени
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Майк Бэбкок: Мы можем жалеть себя, но это будет только пустой тратой времени 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
— Я считаю, что у нас очень неплохая команда, которая одержала много побед. Так что с моей точки зрения, после поражения нам надо только перегруппироваться. Прелесть ситуации заключается в том, что у нас есть день на то, чтобы решить наши проблемы. Мы можем жалеть себя, но это будет только пустой тратой времени и сил. Надо вернуться в гостиницу, поесть, собраться, провести завтра хорошую тренировку и снова выйти на лед, — передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.
Добавим, что второй матч этой серии состоится на арене TD Garden в Бостоне в воскресенье и начнется в 03:00 по московскому времени.
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