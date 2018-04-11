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ЧМ-2018 «подвинет» самарскую «iВолгу» на конец июля
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ЧМ-2018 «подвинет» самарскую «iВолгу» на конец июля 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Традиционный форум «iВолга-2018» пройдет на Мастрюковских озерах с 26 июля по 4 августа.
— Изменение привычных сроков проведения слета молодых и креативных связанно с проведением чемпионата мира по футболу, — сообщили в правительстве Самарской области.
Со слов организаторов, ЧМ-2018 поможет расширить аудиторию форума. Прием заявок на участие уже стартовал. Зарегистрироваться можно на официальном сайте. В этот раз площадка открыта и для российско-китайского форума «Волга-Янцзы». На ней ожидается около 300 участников.
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