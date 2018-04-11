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Австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире IBU
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Австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире IBU 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Австрийская криминальная полиция во вторник, 10 апреля, провела обыски в штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU), расположенной в Зальцбурге.
Сотрудники полиции осмотрели несколько комнат в здании. Предполагается, что обыски связаны с антидопинговым расследованием, сообщает APA.
Также накануне следователи Европейской комиссии посетили различные компании в связи с возможными нарушениями в распространении прав на спортивные события. В том числе они побывали в лондонском офисе компании 21st Century Fox. В данный момент неизвестно, связаны ли эти события между собой.
«Европейская комиссия подтверждает, что 10 апреля наши представители провели проверки в компаниях из стран Евросоюза, которые занимаются распространением медиаправ и смежных прав на различные спортивные события или их телетрансляциями», — приводит заявление комиссии The Daily Telegraph.
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