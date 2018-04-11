Австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире IBU

Австрийская криминальная полиция во вторник, 10 апреля, провела обыски в штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU), расположенной в Зальцбурге.

Сотрудники полиции осмотрели несколько комнат в здании. Предполагается, что обыски связаны с антидопинговым расследованием, сообщает APA.

Также накануне следователи Европейской комиссии посетили различные компании в связи с возможными нарушениями в распространении прав на спортивные события. В том числе они побывали в лондонском офисе компании 21st Century Fox. В данный момент неизвестно, связаны ли эти события между собой.