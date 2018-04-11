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Психолог рассказала о том, что на самом становится причиной «послеродовой депрессии»
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Психолог рассказала о том, что на самом становится причиной «послеродовой депрессии» 

Ezhikezhik.ru 57 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Психолог Анастасия Макарьева написала эмоциональный пост в Фейсбуке, в котором рассказала, что, по ее мнению, становится причиной женских обращений к специалистам после рождения ребенка.
Пост, начинающийся словами: «Здравствуйте, я психолог, и сейчас я буду здесь себя непрофессионально вести. Потому что если я где-нибудь не выскажусь, меня разорвет в клочья…», процитировали и опубликовали на своих страницах больше 750 человек.
Редакция «ЕжикЕжик» приводит текст автора с небольшими стилистическими купюрами:
«Волею судеб среди моих клиенток периодически встречаются молодые мамы. Которые пришли с… тадам! послеродовой депрессией.
И знаете, что я имею вам на эту тему сказать? В подавляющем числе случаев никакой «послеродовой депрессии» там нет! Там психологический диагноз правильный — «Вокруг женщины — м***ки». Говоря словосочетание «послеродовая депрессия», мы имеем в виду эндогенный сдвиг гормонального фона, и как следствие — нарушенный баланс серотонина, норадреналина, далее везде.
А когда живого человека, измученного нашей карательной медициной, помещают в замкнутое помещение с младенцем без какой-либо помощи, забивают болт на его потребность в сне, отдыхе, еде и принятом душе, то его желание выйти в окно — НОРМАЛЬНО. Тут любой бы захотел.
Когда папаша этого ребенка сваливает этого ребенка на одну живую женщину целиком плюс обед, ужин и уборка, это у нее не эндогенное, это у нее дома м**ак! И при этом еще не забывают ткнуть носом в недоработки, и отправляют ее к психологу, потому что «с тобой что-то не так».
Это не с ней что-то не так, благодетель, это с тобой что-то сильно не так. Посиди пару лет дома с краткими нервными прогулками до детской площадки, и я таки посмотрю, где ты будешь искать свою нервную систему.
Извините, но прямо бомбит. Возьмите на себя свою часть работы по уходу за ребенком, найдите помощников, перестаньте требовать от женщины непрерывного совершенства во всем, и получите свою жену обратно. А не вот это вот всё!»
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