В Курске пройдёт Кубок Черноземья по всестилевому каратэ

В соревнованиях примут участие ребята от 7 до 17 лет 14 апреля в 13.00 в КГУ пройдет IV Кубок Черноземья по всестилевому каратэ. В товарищеских поединках на татами сразятся спортсмены от 7 до 17 лет. Победителей определят по возрастным категориям.

— Ежегодно в Курске собираются вместе ребята, занимающиеся всестилевым каратэ, со всего Черноземья, чтобы показать, чему они научились на тренировках. Подобные турниры полезны для их роста в спорте. IV Кубок Черноземья по всестилевому каратэ — это «генеральная репетиция» перед Первенством России в Москве, куда отправятся как юношеская сборная Курской области, так и представители близлежащих регионов, -пояснил Виталий Горохов, главный судья соревнований.