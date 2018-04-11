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В Курске пройдёт Кубок Черноземья по всестилевому каратэ
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В Курске пройдёт Кубок Черноземья по всестилевому каратэ 

Курские известия 36 минут назад
Фото: Курские известия
В соревнованиях примут участие ребята от 7 до 17 лет  14 апреля в 13.00 в КГУ пройдет IV Кубок Черноземья по всестилевому каратэ. В товарищеских поединках на татами сразятся спортсмены от 7 до 17 лет. Победителей определят по возрастным категориям.
— Ежегодно в Курске собираются вместе ребята, занимающиеся всестилевым каратэ, со всего Черноземья, чтобы показать, чему они научились на тренировках. Подобные турниры полезны для их роста в спорте. IV Кубок Черноземья по всестилевому каратэ — это «генеральная репетиция» перед Первенством России в Москве, куда отправятся как юношеская сборная Курской области, так и представители близлежащих регионов, -пояснил Виталий Горохов, главный судья соревнований.
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