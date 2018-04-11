Это красиво: как фитнес становится зрелищным шоу

В то время как Европа тяжело восстанавливалась после двух мировых войн, США, на территории которых военные действия не велись, вступили в эпоху экономического процветания. Уже в 60-е годы спорт в Америке объявили одним из главных социальных институтов. Лучше всего этот принцип сформулировал Теодор Рузвельт , сравнивший жизнь с американским футболом: «неси за линию изо всех сил, не фоли и не уклоняйся!» Очень быстро спортивный феномен получил продолжение в бизнесе. Сегодня США занимают третью часть мирового рынка фитнес-услуг.

Фитнес и спорт в США Провести границу между спортом и фитнесом довольно сложно — нередко представители силовых видов спорта и бодибилдинга начинают свою карьеру с простого посещения зала. Индустрия клубов для занятия фитнесом и бодибилдингом со всей необходимой инфраструктурой для тренировок самого разного профиля оценивается в $80 млрд в год. На конец 2016 года в мире насчитывалось примерно 180 тысяч клубов, из которых 34 тысячи находятся в США и обслуживают 55 млн человек. Согласно данным рейтинга фитнес-клубов за 2017 год Club Industry, пятерка лидеров имеет оборот более $1 млрд в год: это сети LA Fitness, Life Time, 24 Hour Fitness, Equinox Holdings и Club Corp.

Мировой рынок спортивной индустрии по итогам 2017 года превысил $790 млрд (около $700 млрд — продажи спортивных товаров, одежды, экипировки и фитнеса; более $90 млрд — продажи билетов на спортивные мероприятия, реализация прав на трансляцию и спонсорские контракты). При этом на долю Европы приходится 48% спортивной выручки, а на долю США — 38%. Однако, не стоит забывать, что в США обосновались самые экономически успешные в мировом масштабе спортивные лиги — НФЛ, НБА и НХЛ. 30 команд НБА в сезоне 2014/15 смогли собрать почти $5,2 млрд дохода, что обеспечило $900 млн операционной прибыли. В НХЛ в 2016 году 22 из 30 клубов оказались самоокупаемыми и вместе заработали $509 млн Североамериканцы свято придерживаются принципа, что 30 сильных клубов для экономики лиги выгоднее, чем два супер-клуба, которые и разыграют между собой плей-офф. Благодаря такой политике в США функционируют сильные и экономически состоятельные спортивные лиги, которые обеспечивают шоу международного уровня, а число людей, занимающихся различными видами тренировок, составило 150 миллионов. 25% из них занимаются силовыми видами спорта.

Кто зарабатывает на силовых видах спорта

Если для актера точкой притяжения всегда будет Голливуд, то для бодибилдера самые желанные турниры — это IFSA, «Мистер Олимпия» и Arnold Classiс. Если в 2004 году призовой фонд «Мистера Олимпии» составил $420 тысяч, из которых мистер Олимпия получил $120 000, то в 2017 году победитель получил уже $400 тысяч, а общий призовой фонд составил больше $1 млн Арнольд Шварценеггер — отдельная история. /то величина номер один в силовых видах спорта, и не потому, что он шесть раз становился «Мистером Олимпия», сыграл Терминатора и был губернатором Калифорнии. Железному Арни удалось создать собственный спортивный мега-проект под названием Arnold Classic. Это тот самый случай, когда «человеческий фактор», желание и настойчивость одного человека позволили «свернуть горы». Призовые на Arnold Classiс скромнее: в 2017 году победитель получил $130 тысяч. Однако основной интерес участников сосредоточен на выставке Arnold Expo, которая сопровождает турнир. Это возможность заключить рекламные контракты, представить линейки собственной продукции, и посмотреть зрелищное шоу.

По прогнозам, в 2018 году турнир соберет 200 000 любителей спорта и 20 000 спортсменов. Состязания будут проходить по 75 видам спорта, из который 14 — олимпийские. Для сравнения, на Олимпийских играх в Пхенчхане было аккредитовано 2927 спортсменов.

Развитие силового спорта в России

В России силовые виды спорта долгое время развивались в олимпийском направлении (тяжелая атлетика, бокс и все виды борьбы), а также в русле военных игр и гиревого спорта. Выступлениями Юрия Власова , олимпийского чемпиона (1960) и автора 31 мирового рекорда, и его противостоянием с американцем Полом Андерсоном , тоже олимпийским чемпионом (1956) и автором мировых рекордов по жиму штанги, восхищался тогда еще совсем юный и никому не известный Арнольд Шварценеггер.

Тем видам спорта, которые оказались за рамками олимпийской программы, пришлось ждать десятки лет. Лишь в 2003 году усилиями Владимира Турчинского и Алексея Щепановского была создана «Профессиональная Лига Силового Экстрима», которая проводила и проводит собственные чемпионаты, близкие по духу и концепции к мировому лидеру, World Strongest Man. Участников этой лиги привлекают в состав сборной России на турнирах IFSA и Arnold Classic.

Отстает от мировых лидеров Россия и в области развития фитнес-индустрии. Если в Москве и Московской области регулярно занимаются каким-либо видом фитнеса 12,5% жителей, то в мировых столицах эта цифра обычно составляет 20-25%. На конец 2016 года в России действовало около 3700 фитнес-клубов, это всего 1,8% от общего числа клубов по всему миру. Однако Москва пытается сократить отставание от мирового фитнес-сообщества. Ежегодно проводится крупный фестиваль-выставка SNPRO, есть несколько крупных производителей спортивного оборудования (Yousteel, «Спарта»).

Как и любая другая ниша, фитнес и силовые виды спорта требуют инвестиций в развитие. На данном этапе интересы инвесторов в фитнес-индустрии связаны больше с их личными интересами и хобби, чем с формированием прибыльного бизнеса. поэтому прорывных проектов на рынке единицы.

Новый виток индустрии — спортивные баттлы

Удивить кого-либо идеей создания фитнес-клуба, запуском линейки спортивной одежды, питания или спортивного оборудования сложно. Исторически сложилось, что во всем, что касается шоу и медиа, Россия скорее стремится повторить лучшие зарубежные образцы, начиная от «Поля чудес» и заканчивая «Кто хочет стать миллионером». Наиболее удачным оригинальным российским проектом стала, пожалуй, программа «Что? Где? Когда?». И это отличный пример того, как российский продукт может быть интересен сотням тысяч зрителей на протяжении десятков лет.

Когда появилась идея сравнить различные виды борьбы, возникли соревнования формата смешанных единоборств — ММА (ошибочно их называют «боями без правил», но правила там есть, и они весьма строгие). С силовыми видами спорта сложнее. Как же можно сравнить, кто лучше — кросслифтер или бодибилдер? Тут и появился спортивный баттл.

От обычных соревнований в силовом экстриме, тяжелой атлетике или кроссфите он отличается тем, что в состязаниях участвуют представители абсолютно разных видов спорта. Причем для каждой пары участников подобрана своя уникальная программа упражнений. Все сделано так, чтобы ни у кого не было преимущества, и для каждого были как «свои», так и совсем неизвестные упражнения. Это придает каждой дуэли невероятный драйв, а интрига, зачастую, держится до самых последних мгновений.

Идея спортивного баттла прекрасно реализована в Германии, где с 2012 года существует международный проект Strength Wars. На проекте соревнуются представители бодибилдинга, тяжелой атлетики, силового экстрима и пауэрлифтинга. Существует даже собственная лига с финальным турниром в конце года. У проекта есть история, большая зрительская аудитория, а лучшие спортсмены уже стали интернет-звездами.

Для России направление спортивных баттлов — новое. Пока у нас проходят в основном нерегулярные единоразовые турниры в формате спортивных дуэлей. Устраивают их по большей части спорт-энтузиасты, видеоблогеры или фитнес-клубы. В подавляющем большинстве случаев участие в них принимают любители кроссфита, кросслифтинга и силового экстрима. Скептики считают, что подобные дуэли скоро исчерпают себя, спортивные дисциплины закончатся, а зрители устанут от повторяющихся упражнений. Однако сегодня желающих выступить больше, чем запланировано баттлов, есть и заявки на реванш. История футбола показывает, что зрителям не надоедает даже игра, где лениво пинают мяч 22 миллионера. В плане зрелищности силовые виды спорта могут предложить болельщикам намного больше разнообразия.

Возможностей для развития ниши спортивных баттлов множество. Когда (спойлер — очень не скоро) пройдут баттлы между представителями всех возможных спортивных дисциплин, в баттлах смогут участвовать спортсмены, выступающих от лица известных компаний. На западе битвы фан-клубов чрезвычайно популярны, как и состязания представителей любых конкурирующих брендов, а значит, есть потенциал роста и в России. Корпоративные поединки смогут привлечь дополнительное внимание к крупным компаниям, а значит, смогут стать новым PR-инструментом для бизнеса.