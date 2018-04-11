Пенсионеры-спортсмены прошли на лыжах около 200 км по нацпарку «Берингия» на Чукотке

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Команда лыжников-пенсионеров «Север» из Екатеринбурга преодолела на лыжах порядка 200 км по территории национального парка «Берингия» в Провиденском городском округе Чукотки. Об этом корреспонденту ТАСС в среду рассказал капитан команды Дмитрий Тиунов.

"Мы основательно подготовились к подходу, изучили прогноз погоды, предварительно связались с руководством парка и заручились их поддержкой. Мы стартовали в Провидении, затем побывали на островах Иттыгран и Кынкай, посетили Сенявинские горячие источники, прошли заливы Румилет и Ткачен, лагуну Кивак и вдоль побережья Берингова моря вышли на озеро Истихэд, где завершили поход. После этого нас на снегоходах забрали сотрудники нацпарка и доставили в Провидение. Весь поход занял 10 дней", — рассказал собеседник агентства.

Все участники похода из возрастной категории старше 60 лет. В сутки спортсмены преодолевали от 15 до 30 км. Часть маршрута пришлось преодолеть без лыж, поскольку на маршруте не было снега. Ночевали спортсмены в балках нацпарка и собственных палатках.

"Поход был несложный, средней дальности. Мы больше любовались природой, опасных ситуаций в дороге не встретили", — Дмитрий Тиунов.

Группа существует с 1983 года и практически каждый год ходит в походы по северным территориям. Лыжники уже побывали на земле Франца-Иосифа, на острове Вайгач, Ямале, Таймыре, в Антарктиде. Однако до Чукотки спортсмены добрались впервые.

Национальный парк «Берингия» площадью более 1,8 млн гектаров является самой восточной природоохранной территорией России и расположен на Чукотском полуострове.