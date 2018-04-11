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Особый режим посещения нижегородского кремля введут на время ЧМ-2018
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Особый режим посещения нижегородского кремля введут на время ЧМ-2018 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Особый режим посещения и музейного обслуживания посетителей на территории нижегородского кремля будет введен на время проведения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в постановлении регионального правительства.
В период проведения игр с 10 июня по 16 июля сотрудники кремля смогут попасть в него с 7.00 до 22.00 через арки Дмитриевской, Кладовой, Никольской, Северной и Ивановской башен. Для обычных граждан будут работать входы через те же арки кроме Ивановской с 8.00 до 21.00. Непосредственно в дни матчей Дмитриевская башня будет закрыта.
Персонал, обслуживающий фестиваль болельщиков, сможет попасть на территорию кремля круглосуточно через арки Кладовой, Зачатьевской и Пороховой башен. В период проведения чемпионата также будет временно ограничен въезд личного и служебного транспорта в кремль. Для сотрудников будут введены специальные пропуска.
Напомним, ТРЦ «Седьмое небо» закроют на дни матчей ЧМ-2018.
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