Особый режим посещения нижегородского кремля введут на время ЧМ-2018

Особый режим посещения и музейного обслуживания посетителей на территории нижегородского кремля будет введен на время проведения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в постановлении регионального правительства.

В период проведения игр с 10 июня по 16 июля сотрудники кремля смогут попасть в него с 7.00 до 22.00 через арки Дмитриевской, Кладовой, Никольской, Северной и Ивановской башен. Для обычных граждан будут работать входы через те же арки кроме Ивановской с 8.00 до 21.00. Непосредственно в дни матчей Дмитриевская башня будет закрыта.

Персонал, обслуживающий фестиваль болельщиков, сможет попасть на территорию кремля круглосуточно через арки Кладовой, Зачатьевской и Пороховой башен. В период проведения чемпионата также будет временно ограничен въезд личного и служебного транспорта в кремль. Для сотрудников будут введены специальные пропуска.

Напомним, ТРЦ «Седьмое небо» закроют на дни матчей ЧМ-2018.