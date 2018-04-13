«Крылья Советов»: Что за двойные стандарты в ФНЛ? Или «Енисей» — особенный?

«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в центральном матче тура в ФНЛ — Турнир ФНЛ выходит на финишную прямую, борьба идет жаркая и порой жестокая. Что вверху, что внизу. Причем игры настолько плотные, что их судьбу зачастую решает один эпизод в ту или иную сторону. Сейчас на первом месте результат. Но он не должен выходить за рамки правил игры в футбол. Посмотрите последние матчи — сколько назначаются пенальти и сколько не назначаются?! Я не оправдываю наше поражение в Калининграде судейством, сваливать только на него было бы проще всего, — приводит слова Циклаури «Матч ТВ». — Мы играли неважно в атаке. При этом у нас профессиональный тренерский штаб и профессиональные игроки, которые разберутся в причинах произошедшего и сделают выводы. Задача выхода в РФПЛ как стояла, так и стоит. Вот только качество футбола и результат — разные субстанции. «Енисей» тоже играл с «Олимпийцем» неважно, но победил. Забив единственный мяч на 90-й минуте с пенальти. А мы проиграли, пропустив с пенальти. Итого — у нас минус три очка за этот тур по сравнению с «Енисеем». Это цена двух решений в каждом из матчей. — Считаете 11-метровый в Калининграде был назначен в ваши ворота неверно? — Мы посмотрели момент с профессиональной камеры, потому что по трансляции понять было сложно. Футболист «Балтики» ну никак не успевал на эту передачу! Придраться можно к чему угодно — со стороны Таранова имело легкое касание соперника рукой. Но он его не валил, не держал, не захватывал. В каждом матче полно подобных единоборств. И давать такой 11-метровый на 79-й минуте при счете 0:0, когда решается судьба путевок в РФПЛ… Окей, нам поставили пенальти. Возмущает другое — двойные стандарты. Почему в схожих моментах одни команды судьи милуют, а других казнят?