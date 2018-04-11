Игорь Шалимов: «Есть ощущение, что „Краснодар“ займет третье место»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью «СЭ» не согласился с мнением, что у «быков» нет заточенности на результат. Также специалист отметил, что в России нет культуры регулярных встреч тренеров и игроков с болельщиками.

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— Сезон надо оценивать по его завершению, — сказал Шалимов. — У меня есть ощущение, что все будет в порядке, команда займет третье место. И по потенциалу команды это будет суперсезон.

— Вы не считаете, что команда разбалансирована. В ней есть Смолов, и есть Грицаенко?

— А чем плох Грицаенко?

— Это не уровень команды под еврокубки.

— Он разве хуже Кутепова? Нет, не хуже. Ошибки защитников у нас виднее, потому что мы много атакуем. И защитник должен быть быстрым, уметь играть на опережение. Грицаенко надо объяснять многое, но точно также надо многое объяснять и Кутепову. Состав у «Краснодара» нормальный, под третье место. И я желаю команде его занять, потому что это и моя работа.

— Почему у вас не было своей тренерской команды?

— Говорят, что нужен свой штаб. Например, говорят, что в «МанСити» у Гвардьолы 10 человек. А у Луиса Энрике , судя по фильму, который я посмотрел, человек 30. И сложилось четкое ощущение, что все что-то делают, а самому главному это не нужно. У нас был квалифицированный тренер по вратарям, по физподготовке. Но главный авторитет все равно главный тренер.

— Согласны с тем, что вам лично как тренеру нужно было чаще встречаться с болельщиками?

— Нет культуры такой. Вспоминаю Италию, где играл в «Фодже» и «Интере» — раз в две недели каждый игрок приезжал в определенный клуб, где общался с болельщиками, отвечал на вопросы. У нас такой практики нет.

— Не считаете, что в философии «Краснодара» не хватает заточенности на результат?

— Почему ее не хватает? Не понимаю, когда говорят о том, что у «Краснодара» его нет — команда претендует на тройку, и там окажется, надеюсь. Есть мнение, что мы могли побороться за чемпионство? Исходя из каких факторов? Ок, результата нет — это когда мы в конце первой десятки. По забитым голам мы вторые после "Спартака" , побед уже больше, чем в прошлом году. Мы подолгу владеем мячом, больше всех делаем передач. Что тогда результат? ( Сергей ЕГОРОВ

Полная версия интервью с Игорем Шалимовым — скоро на сайте sport-express.ru Шалимов в «Краснодаре»: плюсы и минусы // Проект «новые быки»