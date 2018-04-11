Поучительно! Как не стоит рисковать жизнью за таз рыбёшки для кошки

Сотни комментариев от откровенно издевательских до грубой нецензурщины в адрес рыбаков получило видео в интернете «Волна ломает лёд».

Действие происходит на морской акватории. Буквально на глазах монолитное, достаточно толстое не менее 15 сантиметров ледовое поле разваливается на многочисленные куски под набежавшей волной.

Из отзывов пользователей сети можно составить яркий рассказ, в котором представлена российская действительность и практически есть рецепт решения проблемы (орфография комментариев сохранена).

Аттракцион «Естественный отбор». Спокойствие нереальное! Это Русский народ его не сломать! Стоял до последнего, вдруг обойдёт его волна. А когда не обошла решил побежать, но уже некуда. Ролик надо было назвать «Некуда бежать». Жди пока лед обратно склеится. А на кой такой лёд лезть то? Оплакивать некому? В магазинах рыба закончилась? С кочки на кочку …ой …с льдинки на льдинку, главное что в сумке 3 окунька и 2 ерша общим весом 0.7 Кг! А это стоит того риска! Однозначно! Я не рыбак. Но вопрос к автору (без сарказма), а если взять с собой на всякий случай надувную лодку уже подготовленную? Ну в смысле, если будет рядом и вдруг вот такая волна, то можно хотя бы гарантированно не уйти под воду. Или я не прав? Хммм… А если обязывать этих экстремалов оплачивать операцию по своему спасению или хотя бы штраф, они хоть чуть-чуть сбавят обороты?