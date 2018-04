Бернарду Силва призвал ввести систему ВАР в следующей Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва призвал в следующем розыгрыше Лиги чемпионов ввести систему ВАР. Во вторник «Сити» в ответном матче 1/4 финала турнира проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:2. В конце первого тайма при счете 1:0 судьи ошибочно не засчитали гол Лероя Сане, который забил после рикошета от Джеймса Милнера

— Спасибо всем за поддержку и потрясающую атмосферу на стадионе, — написал Силва в своем Инстаграме. — Мы сделали все, что могли, не жалели сил. В следующем году мы попробуем снова. Поздравляю «Ливерпуль» и желаю ему удачи в полуфинале. Нам же осталось победить в чемпионате Англии и закончить сезон, завоевав трофей.

Организаторы Лиги чемпионов, нельзя ли начать использовать ВАР в следующем сезоне? Это может быть полезно.

Thank you all for the support and amazing atmosphere tonight! We gave everything we could so no regrets. Next year we’ll be back to try again! Congratulations to @liverpoolfc and good luck on the semi finals. Now let’s go win the premier league and end the season with a title @mancity 🔵🔵 Ps: @championsleague could you guys start using the VAR next season? It might be useful 🤔 #mancity #mcfc #ucl #team

Публикация от Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva) 10 Апр 2018 в 3:04 PDT