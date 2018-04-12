Домашние провансальцы и амбициозные «быки»: «Марсель» сразится с «РБ Лейпциг»

«Марсель» — «РБ Лейпциг»

Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция)

Первая встреча соперников на «Ред Булл Арена» по сути ничего не изменила. Шансы команд на выход в полуфинал из этой пары по-прежнему выглядят как равные. Чтобы ликвидировать фору после поражения в Лейпциге, «Марселю» достаточно забить один гол. В тоже время «быков» устроит во Франции и ничья, а вот хозяевам нужно обязательно побеждать.

Именно поэтому представителя Лиги 1 ждет очень тяжелый матч против «РБ Лейпциг». Конечно, отыграть один мяч дома не проблема, но отсутствие гола на чужом поле существенно усложняет задачу французам. После поражения в первом матче провансальцы расписали безголевую ничью в матче против «Монпелье» в рамках чемпионата Франции. Не добившись успеха, команда пропустила вперед в турнирной таблице Лиги 1 «Лион», тем самым покинув пределы зоны Лиги чемпионов. «Марселю» важно сохранить альтернативный вариант для попадания в самый престижный еврокубок. Поэтому игра с «быками» имеет важнейшее значение.

Стоит напомнить, что в 1/8 финала провансальцы по сумме двух встреч обыграли «Атлетик» из Бильбао со счетом 3:1. Подопечные Руди Гарсии очень хорошо действуют на своем поле. Они проиграли только два матча в нынешнем сезоне во всех соревнованиях на «Велодроме», выиграв 16 из 24 матчей.

"Быки" не имели ощутимого преимущества в первой четвертьфинальной встрече, однажды их шансы на проход выглядят предпочтительнее. Команде Ральфа Хазенхюттля крайне важно забить гостевой гол, который на 90 процентов обеспечит участие в полуфинале турнира.

В последнем туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» потерпел крупное фиаско, уступив в родных стенах «Байеру» (1:4). Наставник представителя Бундеслиги вынужден был провести достаточно глубокую ротацию состава, чем в полной мере воспользовался соперник. На данный момент «быки» идут шестыми в турнирной таблице Бундеслиги, оставляя за собой шансы на медали, но для этого нужно удерживать максимальную концентрацию до самого конца сезона.

Интересные факты противостояния «Марселя» и «РБ Лейпциг»:

"Марсель" в текущем сезоне еврокубков еще не проигрывал в родных стенах

В последних 8 матчах «РБ Лейпциг» потерпел одно поражение

"Марсель" не забивал в двух матчах кряду

"РБ Лейпциг" пропускал в каждом из еврокубковых гостевых матчей сезона

Ориентировочные составы на игру:

"РБ Лейпциг": Гулачи — Клостерманн, Орбан, Упамекано, Бернардо, Кейта, Демме, Брума, Форсберг, Поульсен, Вернер.

Прогноз на матч «Марсель» — «РБ Лейпциг»:

"Марсель" имеет большой еврокубковый опыт, который обязательно поможет ему в предстоящем поединке. В родных стенах французы обычно выглядят очень убедительно, поэтому в данном случае можно смело верить в их победу. Впрочем, один гол может многое изменить в этом противостоянии.

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. На победу провансальцев средний коэффициент составляет 2.35 баллов, в то время как для представителя Бундеслиги этот показатель равен 3 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается с вероятностью — 3.70 баллов.