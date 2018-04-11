«Марсель» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 12 апреля

«Марсель»

«Провансальцы» продолжают борьбу с «Лионом» за третью строчку в чемпионате Франции. Это сильно отвлекает команду Руди Гарсии от Лиги Европы. Возможно, именно проигрыш «ткачам» в 30-м туре Лиги 1, да энергозатратные матчи с «Атлетиком» и сыграли роль в неудобном результате первого поединка с «Лейпцигом».

Матч в Лейпциге можно смело делить на два разных по наполнению тайма, причем с небольшим продлением первого минуты до 60-й. То есть до 60-й минуты команды играли в более атакующем ключе, а после углового Форсберга стали потихоньку доигрывать.

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За первую половину «Марсель» нанес девять ударов, за вторую — семь. Но только во втором тайме «южане» ни разу не попали по воротам. Такая расточительность будет непростительна в ответном поединке на «Велодроме», потому как при надобности закрываться «Лейпциг» умеет — «Зенит» , «Наполи» и «Монако» соврать не дадут (двух последних немцы так и вовсе положили на лопатки).

«РБ Лейпциг»

Сразу хочется упомянуть последний матч «быков» в чемпионате Германии. Мы, конечно, рады доезду нашей ставки на «Байер», но даже нам за «РБ Лейпциг» обидно. Команда Хазенхюттля пролетела «фармацевтам» на своем поле 1:4.

Это при практически равной игре и факте первого забитого гола в матче. Мы ожидали, что «быки» отдадут инициативу в ноги леверкузенцам, а сами сыграют «от противного». Так и получилось в первом тайме, и получалось неплохо до его концовки, когда на гол Забитцера ответил Хаверц.

Вторая половина вынудила «РБ Лейпциг» раскрываться (ведь разница между клубами была всего одно очко). Во втором тайме «Байер» взвинтил темп и показал неплохую эффективность (4 попадания из 6-ти ударов). Подопечные Хазенхюттля атаковали больше (10 ударов), но ни одно из трех попаданий в рамку не принесло главного — гола.

Прогноз

Обе команды в первом матче, не мудрствуя лукаво выбрали расстановку 4-4-2. Опытные бетторы сразу поняли, что рвать жилы никто из команд не намерен, потому как такая схема предполагает баланс между атакой и защитой.

Думаем, что начало второго матча будет аналогичным. Все-таки перевес в один забитый мяч — далеко не гарантия прохода. Тем более при такой результативности «Марселя» в родном чемпионате (в среднем за матч ровно 2 гола).

Что точно будет в этом мачте, так это напряжение. И в этом ракурсе мы предлагаем сыграть на ошибках команд. Наша ставка — «ТБ 2,5» за 1,71.