Прогноз на матч Марсель — РБ Лейпциг: возьмут ли провансальцы реванш

«Марсель» — «РБ Лейпциг». Прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы (12.04.2018, 22:05 мск).

Самой непредсказуемой парой после жеребьёвки четвертьфиналом называли противостояние французский «Марсель» и немецкий «РБ Лейпциг», и первый матч подтвердил это. В Лейпциге команды были достойны друг друга и в равной степени претендовали на победу, но выиграть всё же посчастливилось «быкам», благодаря единственному голу Вернера. В ответной встрече букмекеры отдают небольшое предпочтение провансальцам, но всё же в вопросе прохода в полуфинал фаворитом называется «РБ Лейпциг» — коэффициент на проход лейпцигцев в следующий раунд составляет 1.30.

"Марсель"

"Марсель" в неважном настроении подходит к этой встрече. Команда Руди Гарсии вынуждена вести активную борьбу на два фронта, и это пока у неё не лучшим образом получается. Месяц назад провансальцы дома проиграли ключевой матч «Лиону» (2:3). А в минувшее воскресенье «Марсель» в родных стенах не сумел сломить сопротивление «Монпелье» (0:0), опустившись в турнирной таблице Лиги 1 на четвёртое место, пропустив вперёд себя «Лион». Так что марсельцам необходимо сегодня обыгрывать с нужным счётом немцев, чтобы сохранять более высокие шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"РБ Лейпциг"

Похожие проблемы имеются и у «РБ Лейпцига» — молодой и неопытной команде непросто разрываться на два фронта. Хотя до минувших выходных «быкам» удалось выдать 7-матчевую беспроигрышную серию, хотя соперники у них были серьёзные. Команде Ральфа Хазенхюттля удалось обыграть на своём поле даже «Баварию» (2:1). Но силы у лейпцигцев не безграничны. В минувший понедельник «РБ Лейпциг» дома играл с «Байером» и до концовки первого тайма вёл в счёте, но в итоге всё закончилось печально — разгромным поражением 1:4.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 1» в 21:55 по московскому времени начнёт прямую трансляцию, посвящённую матчу «Марсель» — «РБ Лейпциг». В текстовом формате прямая трансляция этой встречи будет проходить на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Марсель" и «РБ Лейпциг» неделю назад впервые встретились между собой, и в равной борьбе победу в матче удалось одержать немцам. В последних раз марсельцы принимали дома немецкого соперника в декабре 2013-го года, и тогда было поражение 1:2 от дортмундской «Боруссии». Лейпцигцы же в нынешнем сезоне смогли в гостях разгромить «Монако» со счётом 4:1.

Интересные факты

На предыдущих стадиях «Марсель» прошёл «Брагу» (3:0, 0:1) и «Атлетик» (3:1, 2:1);

"Марсель" дважды добирался до финала Кубка УЕФА (1999, 2004);

"Марсель" не проиграл ни одного из семи домашних матчей в нынешней еврокубковой кампании (+6=1-0, 16:4);

"Марсель" добыл лишь 1 победу в последних четырёх матчах (+1=1-2, 5:5);

На предыдущих стадиях «РБ Лейпциг» прошёл «Наполи» (3:1, 0:2) и "Зенит" (2:1, 1:1);

"РБ Лейпциг" пропускал во всех своих пяти еврокубковых матчах;

"РБ Лейпциг" не проиграл 3 последних выездных еврокубковых матча (+2=1-0, 8:3);

6 из семи голов в нынешней Лиге Европы «РБ Лейпциг» забивал во вторых таймах.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"