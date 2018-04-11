Синяя армада: как «Камаз» стал единственным русским суперкаром

В автомобильном мире до сих пор не придумано лучшего способа проверки новых технологий и обкатки конструкторских решений, чем автоспорт. Из ралли, «Формулы-1» и кузовных чемпионатов под капоты гражданских автомобилей пришли компрессоры и турбины, непосредственный впрыск и системы рекуперации энергии, оттуда же рядовым водителям достались бесчисленные электронные ассистенты. Но если для производителей легковых машин наличие гоночных команд естественно и понятно, то в мире грузового транспорта все не так очевидно.

«Камазу» повезло — он подхватил автоспортивный «вирус» от своего волжского собрата «Автоваза» . Переведенный из Тольятти в Набережные Челны решением министра на должность директора автосборночного завода Михаил Годзинской организовал там секцию ледовых гонок по аналогии с тольяттинской. Она стала очень популярной, и из нее вскоре выросло ежегодное ледовое ралли «Интер-директор» на легковых автомобилях — по сути тимбилдинг для директоров автомобильных заводов СССР и их иностранных партнеров.

На ралли приезжали, как сегодня сказали бы, топ-менеджеры со всей страны, а также поставщики деталей из Европы. Об уровне челнинских любителей автоспорта говорит тот факт, что, когда на заводе открылась еще и секция багги, пять ее членов вскоре вошли в сборную страны, а когда в Москве по аналогии с «Интер-директором» было организовано летнее ралли «Директор», его первым победителем стал руководитель Научно-технического центра «Камаза» Семен Якубов , будущий руководитель команды «Камаз-Мастер» и штурман экипажа Владимира Чагина

«Грузовой спорт тогда уже существовал, и у нас на заводе была команда по кроссу, — вспоминает Якубов, — но после того как один из членов ЦК выступил в газете с критикой, мол, грузовики должны возить грузы, а не гоняться друг за другом, это направление прикрыли, и потом эти грузовики долго стояли в углу двора автосборочного завода. Потом была попытка соревнования в кольцевых гонках. Раскрашенные грузовики, девушки в купальниках — все побуждало к участию, и мы подготовили два автомобиля, но выше пятого места подняться не могли. Знаете, наша автомобильная промышленность не была лучшей в мире. Я понимаю, что не открыл для вас Америку, но мы это на себе почувствовали: двигатели наши были слабые, про электронику мы еще не слышали, у всех инжекторы, а у нас — карбюраторы, дисковые тормоза даже на легковые машины не ставили… Соревноваться было тяжело. И хотя мы завоевывали призы, но только зрительских сим­патий, все видели, как мы боролись. Мы проходили повороты в заносе, обходя соперников, но на прямых все равно отставали… И тут я узнал про «Дакар».

Увы, сразу попасть на гонку­ легенду не удалось. На «Дакаре» 1988 года произошла трагедия: уникальный грузовик DAF Turbo Twin с двумя моторами, каждый из которых управлял отдельной осью, попал в аварию, в которой погиб штурман. Тот DAF по ходу гонки раз­ гонялся до 200 км/ч и легко обгонял и грузовики, и легковые машины, но трагедия заставила организаторов ввести ограничения: в классе гру­ зовиков теперь могли участвовать только серийные модели. Так что первые международные старты раллийных «Камазов­-4310» состоялись на ралли «Ельч» и ралли «Обжектив Сюд», на каждом из них советские грузовики заняли второе и третье места. В 1990 году с определенными ограничениями разрешили участие грузовиков в «Дакаре».

«Камаз-Мастер» 4326

Классические суперкары способны поражать только на идеальных дорогах, но российский суперкар от «Синей армады» готов лететь не разбирая дороги. Пустыни и скалы, болота и снежные поля — все это для него естественная среда обитания. Вот какие технологии обеспечивают грузовику «Камаз-Мастер» превосходство на любом покрытии.

Двигатель

16-литровый V8 Liebherr D9508, мощностью 950 л. с. с крутящим моментом 4500 Нм. Первое время боевые машины использовали 305-сильные 11-литровые V8 «Камаз-7403», но в пожаре, уничтожившем завод двигателей, погибли и проходившие там подготовку боевые дакаровские агрегаты, поэтому команде пришлось временно перейти на 14-литровые 520-сильные Cummins N14-500E, после чего началась почти 20-летняя эпоха моторов Ярославского и Тутаевского моторных заводов — ЯМЗ и ТМЗ 7Э846/7/8, объемом 18 л, мощностью 850 л. с. и с крутящим моментом 2700 Нм (модификации этих двигателей можно встретить на карьерных самосвалах «Белаз», речных буксирах и локомотивах). Тяжелые и прожорливые, но неубиваемые и всеядные, они легко справлялись с любым топливом и были заменены только после введения на «Дакаре» ограничения на объем. На смену им пришли 13-литровый Cummins ISZ-13 и 16-литровый Liebherr D9508, мощностью 920 и 980 л. с. соответственно. Моторы «Камаз-Мастер» закупает серийные, после чего форсирует и перестраивает моторы в своем Научно-техническом центре. О масштабе доработок гово— рит тот факт, что после них мощность возрастает примерно в два раза.

Масса

10,2 тонны. Для сравнения: первый грузовик весил 10,5 тонны, а был в истории команды и 12-тонный монстр. Чтобы сделать машину легче, идут на всевозможные хитрости — например, обрезают болты, которыми крепятся колеса. Минимально разрешенная по регламенту масса — 8,5 тонны.

Кабина

Замена кабины по ходу гонки запрещена, при этом менять двигатель, оси, трансмиссию и другие ключевые детали можно. На стадии проектировки грузовика размер и расположение кабины зависит от выбранного двигателя. В ближайшее время место немецкого мотора займет камазовский, который сейчас проходит последние испытания.

Радиатор

Январь в Южной Америке более жаркий, чем в Африке. Поэтому система охлаждения была переделана, ведь от температуры масла зависит скорость машины.

Скорость

Максимальная скорость — 165 км/ч, разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды.

Коробка передач

16-ступенчатая ZF.

Угол въезда

Официально максимальный показатель — 60°, но пилоты уверяют, что ходом можно взять и более крутой подъем.

Вентилятор

Несмотря на жару (40–45 °С), кондиционера в кабине нет — он бы не выдержал тряски, увеличил бы массу машины и отнял часть мощности у двигателя. За охлаждение отвечают три вентилятора с резиновыми лопастями (чтобы не ломались и не травмировали). Температура в салоне на гонке доходит до 55 °С, при этом пилоты одеты в несгораемые костюмы. Пить много воды нельзя, чтобы потом не пришлось останавливаться. «Есть на ходу невозможно — все будет прыгать по салону, а потом в желудке, — говорит начальник команды „Камаз-Мастер“ и семикратный победитель ралли „Дакар“ Владимир Чагин. — Пьем по два глотка, не больше».

Топливный бак Бак на 1000 л установлен над задней осью, чтобы уравновесить нагружающий переднюю ось двигатель.

Шины Continental HCS 14R20 участвуют в работе подвески, давление в них можно менять в диапазоне от 2 до 7 атмосфер прямо из кабины. Пробои на гонке бывают каждый день, и за ралли-рейд каждый грузовик использует до 18 покрышек, всего же за сезон команда меняет от 300 до 320 шин.

Подвеска

Спортивные стойки Reiger Racing регулируемой жесткостью в свое время пришли на смену амортиза— торам от БМД (боевой десантной машины). Конструкция стоек доработана производителем в соответствии с требованиями камазовцев, увидевших после гонок потенциал для улучшения деталей и предложивших конструкторское решение.

Приборы

Помимо обычных приборов в кабине у каждого из членов экипажа свое оборудование. У штурмана — GPS и Terra Trip, дающие точные данные о месте нахождения машины. У механика — 24 датчика температуры разных узлов, по которым видно, где начинается перегрев, обычно предшествующий поломке. У пилота над ветровым стеклом — лампы контроля скорости. Скорость на «Дакаре» ограничена 140 км/ч, при приближении к этому показателю лампы по очереди загораются — это значит, что больше разгоняться нельзя. Кроме того, перед гонщиком есть прибор, информирующий о приближении сзади более быстрого автомобиля, который по правилам нужно пропустить. В 1997 году сигнал этого датчика проигнорировал пилот джипа, идущего перед машиной Чагина, Якубова и Савостина, в пыли команда «Камаз-Мастер» не разглядела поворот и машина четыре раза перевернулась, что едва не стоило экипажу жизни.

В личное пользование

Спортивный «Камаз» можно заказать на заводе в Набережных Челнах. Новый грузовик построят за 9 месяцев (в год команда производит 2–3 машины, одну продает), либо можно забронировать одну из машин команды и выкупить ее после списания. В таком случае есть возможность получить, например, грузовик, выигравший «Дакар». В обоих случаях грузовик можно легально использовать на дорогах общего пользования. Во время ожидания автомобиля или после покупки можно пройти курс обучения вождению в команде «Камаз-Мастер».

Цена боевого «Камаза» — €600 000–800 000.

«В грузовике почти не чувствуется скорость, и к этому нужно привыкнуть, к тому же возможности машины обычно выше возможностей пилота, и надо научиться чувствовать грань, за которую лучше не переходить», — советует руководитель «Камаз-Мастера» Владимир Чагин. Среди покупателей «Камазов» есть даже арабские шейхи, у которых пустыня для полноценных внедорожных выездов буквально на расстоянии вытянутой руки.

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