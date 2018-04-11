Пять камерунских спортсменов сбежали из расположения команды на Играх Содружества 

Пять представителей сборной Камеруна на Играх Содружества, которые проходят в Австралии, покинули расположение команды.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-аташе сборной Симона Моломбе.
Отмечается, что среди сбежавших — трое тяжелоатлетов и два боксёра.
Местоположение атлетов остаётся неизвестным. Представители делегации Камеруна уже обратились в полицию.
Спортсмены имеют право свободно перемещаться по стране до истечения срока действия виз. Это произойдёт 15 мая.
Ранее сообщалось, что валлийский штангист потерял сознание на Играх Содружества.