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Пять камерунских спортсменов сбежали из расположения команды на Играх Содружества
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Пять камерунских спортсменов сбежали из расположения команды на Играх Содружества 

RT на русском 1 час назад
Пять представителей сборной Камеруна на Играх Содружества, которые проходят в Австралии, покинули расположение команды.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-аташе сборной Симона Моломбе.
Отмечается, что среди сбежавших — трое тяжелоатлетов и два боксёра.
Местоположение атлетов остаётся неизвестным. Представители делегации Камеруна уже обратились в полицию.
Спортсмены имеют право свободно перемещаться по стране до истечения срока действия виз. Это произойдёт 15 мая.
Ранее сообщалось, что валлийский штангист потерял сознание на Играх Содружества.
RT на русском: последние новости
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