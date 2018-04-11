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Шалимов поделился мнением о будущем футболиста Смолова
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Шалимов поделился мнением о будущем футболиста Смолова 

RT на русском 26 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о будущем нападающего сборной России Фёдора Смолова.
«Сложная ситуация — не удалось договориться, условия, видимо, клуб не устроили. Боюсь, что даже после чемпионата мира Федя останется. Потому что в России ему вряд ли куда дадут уйти, в Китай сам не захотел, как он говорил», — приводит слова Шалимова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что Смолов решил не продать за деньги желание играть в топ-чемпионате.
«Не знаю, если он сам почувствует, что не попадет в топ-лигу, уедет в Китай», — добавил Шалимов, пожелал Смолову успешно выступить на чемпионате мира в России.
Ранее Кержаков заявил, что после ЧМ-2018 у Смолова будет последняя возможность перейти в зарубежный клуб.
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