Шалимов поделился мнением о будущем футболиста Смолова

«Сложная ситуация — не удалось договориться, условия, видимо, клуб не устроили. Боюсь, что даже после чемпионата мира Федя останется. Потому что в России ему вряд ли куда дадут уйти, в Китай сам не захотел, как он говорил», — приводит слова Шалимова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Смолов решил не продать за деньги желание играть в топ-чемпионате.

«Не знаю, если он сам почувствует, что не попадет в топ-лигу, уедет в Китай», — добавил Шалимов, пожелал Смолову успешно выступить на чемпионате мира в России.

Ранее Кержаков заявил, что после ЧМ-2018 у Смолова будет последняя возможность перейти в зарубежный клуб.