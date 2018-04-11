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«Амкар» вернет деньги владельцам абонементов за перенесенные домашние матчи
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«Амкар» вернет деньги владельцам абонементов за перенесенные домашние матчи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство пермского «Амкара» собирается вернуть деньги владельцам абонементов за две перенесенные домашние игры чемпионата России. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы команды, средства будут компенсированы, исходя из средней стоимости посещения одной игры в зависимости от ценовой категории абонемента.
Из-за неудовлетворительного состояния газона «Амкар» два домашних поединка — с московским «Локомотивом» и тульским «Арсеналом» — сыграл на выезде.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз допустил «Амкар» к проведению матчей на домашнем стадионе «Звезда».
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