«Амкар» вернет деньги владельцам абонементов за перенесенные домашние матчи

Руководство пермского «Амкара» собирается вернуть деньги владельцам абонементов за две перенесенные домашние игры чемпионата России. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы команды, средства будут компенсированы, исходя из средней стоимости посещения одной игры в зависимости от ценовой категории абонемента.

Из-за неудовлетворительного состояния газона «Амкар» два домашних поединка — с московским «Локомотивом» и тульским «Арсеналом» — сыграл на выезде.