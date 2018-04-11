Выборгские гимнастки завоевали на областных соревнованиях пять медалей

Выборгские гимнастки привезли с областных спортивных соревнований по художественной гимнастике 5 медалей.

Соревнования, посвященные памяти Д. В. Самуры, проходили с 7 по 8 апреля в городе Сосновый Бор. Воспитанницы Спортивного клуба художественной гимнастики «Ритмикс» Чистякова Полина, Михальченкова Кристина, Дубовик Варвара, Смоленская Летиция и Окулова Анна завоевали 5 медалей (3 серебра и 2 бронзы).

Еще две спортсменки — Сидельникова Арина и Тимофеева Александра — остановились лишь в шаге от пьедестала.

Напомним, что в 2017 году на Первенстве Ленобласти среди юных гимнасток воспитанница «Ритмикса» Полина Чистякова одержала победу, а Летиция Смоленская п итогу сезона получила место в сборной региона.