Ещё
Выборгские гимнастки завоевали на областных соревнованиях пять медалей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выборгские гимнастки завоевали на областных соревнованиях пять медалей 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Выборгские гимнастки привезли с областных спортивных соревнований по художественной гимнастике 5 медалей.
Соревнования, посвященные памяти Д. В. Самуры, проходили с 7 по 8 апреля в городе Сосновый Бор. Воспитанницы Спортивного клуба художественной гимнастики «Ритмикс» Чистякова Полина, Михальченкова Кристина, Дубовик Варвара, Смоленская Летиция и Окулова Анна завоевали 5 медалей (3 серебра и 2 бронзы).
Еще две спортсменки — Сидельникова Арина и Тимофеева Александра — остановились лишь в шаге от пьедестала.
Напомним, что в 2017 году на Первенстве Ленобласти среди юных гимнасток воспитанница «Ритмикса» Полина Чистякова одержала победу, а Летиция Смоленская п итогу сезона получила место в сборной региона.
Ivyborg.ru: последние новости
В Выборге пройдет V фестиваль женского спорта "Леди Совершенство" Выборжцы привезли с первенства России по пауэрлифтингу среди ветеранов золото и бронзу Компания футболиста Виктора Файзулина достроит заброшенный ЖК в Щеглово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании31
Умер легенда «Челси»10
Фанат поставил жену на победу любимой команды9
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ1
Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение