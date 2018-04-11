Неизвестный в центре Москвы обменял безработной 1 млн руб. на билеты «банка приколов»

Как рассказал собеседник агентства, 10 апреля в полицию обратилась 52-летняя безработная москвичка. Женщина пояснила, что пришла в операционную кассу финансовой организации на Тверском бульваре, чтобы обменять 1 млн руб. на евро.

«В помещении операционной кассы к потерпевшей подошел мужчина средних лет, который представился начальником пункта обмены валют и предложил помощь в обмене денег. Женщина передала незнакомцу деньги и свой паспорт, мужчина пересчитал купюры и положил их в лоток для обмена, после чего ушел. Потерпевшая забрала из лотка деньги и паспорт и покинула офис, а через некоторое время решила пересчитать купюры и выяснила, что в пачке, которую отдал мужчина, находятся купюры «банка приколов», — пояснил источник.

Материальный ущерб составил 1 млн руб. Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве и устанавливает личность преступника.