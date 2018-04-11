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Неизвестный в центре Москвы обменял безработной 1 млн руб. на билеты «банка приколов»
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Неизвестный в центре Москвы обменял безработной 1 млн руб. на билеты «банка приколов» 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Тверском районе столицы неизвестный обманом похитил у посетительницы обменного пункта 1 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 10 апреля в полицию обратилась 52-летняя безработная москвичка. Женщина пояснила, что пришла в операционную кассу финансовой организации на Тверском бульваре, чтобы обменять 1 млн руб. на евро.
«В помещении операционной кассы к потерпевшей подошел мужчина средних лет, который представился начальником пункта обмены валют и предложил помощь в обмене денег. Женщина передала незнакомцу деньги и свой паспорт, мужчина пересчитал купюры и положил их в лоток для обмена, после чего ушел. Потерпевшая забрала из лотка деньги и паспорт и покинула офис, а через некоторое время решила пересчитать купюры и выяснила, что в пачке, которую отдал мужчина, находятся купюры «банка приколов», — пояснил источник.
Материальный ущерб составил 1 млн руб. Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве и устанавливает личность преступника.
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