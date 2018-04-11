Леонид Богуславский выступил перед российским сообществом триатлетов в Москве

27 марта в Москве прошла открытая встреча любителей триатлона под названием «Все, что вы хотели знать о триатлоне, но боялись спросить». Мероприятие посетили более 400 человек, 70% из них — начинающие триатлеты.

Одним из спикеров стал известный бизнесмен Леонид Богуславский , ТОП-100 Forbes , основатель Суперлиги триатлона (Super League Triathlon). Он рассказал о своем пути в триатлон, который начался для Леонида в 62 года, когда он по совету приятеля прочел книгу сильнейшего чемпиона Ironman Криса Маккормака «Я здесь, чтобы победить».

“У каждого в жизни случались такие события, которые открывали перед ним новые возможности. Важно эту возможность не только распознать, но также отработать ее, проявить волю. Я увлекся триатлоном во многом потому, что для меня слова выносливость и воля — это синонимы. И поскольку спорт — это модель жизни, то, тренируя выносливость, ты тренируешь свою волю. На сегодняшний день я сделал порядка 20 разных гонок и ни разу не сошел с дистанции”.

Также Леонид Богуславский рассказал, как была создана Суперлига триатлона — зрелищная серия гонок нового формата, в которых соревнуются мировые звезды триатлона.

“У меня была мечта юности — придумать новый спорт. Триатлон — такой классный вид спорта, но он не интересен для публики, так как очень трудно следить за атлетами несколько часов подряд. Крис Маккормак предложил изменить форматы триатлона, чтобы сделать из него медийно-спортивно-развлекательный проект. Вместе с Крисом мы придумали Суперлигу триатлона”.

Помимо Леонида Богуславского, на встрече выступили основатель школы правильного спорта I Love Supersport Максим Журило, генеральный директор крупнейшей серии соревнований по триатлону в России IRONSTAR Андрей Кавун и мастер спорта и тренер высшей категории по триатлону Владимир Шейкин

Андрей Кавун: «Когда мы в 2016 году разместили серию стартов IRONSTAR в международных календарях, некоторые иностранные атлеты с ухмылкой говорили:

посмотрите мол, триатлон есть в России. На самом деле, он есть. На открытие сезона IRONSTAR в Сочи 2 июня приедут 2000 спортсменов! Всего же, мы надеемся, более 7000 человек станут финишерами соревнований IRONSTAR в 2018 году».