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Шалимов назвал лучший и худший матчи за время работы в «Краснодаре»
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Шалимов назвал лучший и худший матчи за время работы в «Краснодаре» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью «СЭ» назвал главным достижением за время работы с командой уважение со стороны игроков. Специалист был отправлен в отставку 2 апреля — на следующий день после игры с «Анжи» (1:1), в которой «быки» упустили победу, пропустив на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.
— За что вам стыдно в период работы в «Краснодаре»?
— Ни за что.
— Главное достижение за время работы в клубе?
— Уважение игроков.
— Ваша главная ошибка за время работы в клубе?
— Остался самим собой и продолжил требовать по максимуму — не отпустил чуть-чуть игроков.
— Лучший матч?
— Если по результату — с "Зенитом" и «Ахматом», когда вырывали победы (со счетом 2:1 и 3:2 соответственно. Победные голы были забиты в компенсированное время. — Прим. «СЭ»).
— Худший матч?
— С «Зальцбургом» матч был безобразен.
— Что сказали бы болельщикам «Краснодара»?
— Вперед, «быки»! (Сергей ЕГОРОВ)
Полная версия интервью с Игорем Шалимовым — скоро на сайте sport-express.ru Шалимов в «Краснодаре»: плюсы и минусы // Проект «новые быки»
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