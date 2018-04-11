Шалимов назвал лучший и худший матчи за время работы в «Краснодаре»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью «СЭ» назвал главным достижением за время работы с командой уважение со стороны игроков. Специалист был отправлен в отставку 2 апреля — на следующий день после игры с «Анжи» (1:1), в которой «быки» упустили победу, пропустив на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.

— За что вам стыдно в период работы в «Краснодаре»?

— Ни за что.

— Главное достижение за время работы в клубе?

— Уважение игроков.

— Ваша главная ошибка за время работы в клубе?

— Остался самим собой и продолжил требовать по максимуму — не отпустил чуть-чуть игроков.

— Лучший матч?

— Если по результату — с "Зенитом" и «Ахматом», когда вырывали победы (со счетом 2:1 и 3:2 соответственно. Победные голы были забиты в компенсированное время. — Прим. «СЭ»).

— Худший матч?

— С «Зальцбургом» матч был безобразен.

— Что сказали бы болельщикам «Краснодара»?

Полная версия интервью с Игорем Шалимовым — скоро на сайте sport-express.ru Шалимов в «Краснодаре»: плюсы и минусы // Проект «новые быки»