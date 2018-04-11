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Мончи: «Возможно, теперь соперники будут бояться „Рому“
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Мончи: «Возможно, теперь соперники будут бояться „Рому“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Спортивный директор «Ромы» Мончи не знает, с кем его команде было бы лучше сыграть в полуфинале Лиги чемпионов. Накануне римляне по сумме двух матчей обыграли «Барселону» (1:4 — на выезде, 3:0 — дома).
— Завтра мы начнем готовиться к дерби (матч против «Лацио» состоится 15 апреля. — Прим. «СЭ»), а потом посмотрим, как пройдет жеребьевка, — сказал в интервью клубному телевидению Мончи. — Сложно сказать, какой соперник был бы лучше.
Два шага до Киева? Возможно. Четыре команды могут мечтать об этом. И «Рома» в их числе. Возможно, теперь остальные будут бояться «Рому».
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