Мончи: «Возможно, теперь соперники будут бояться „Рому“

Спортивный директор «Ромы» Мончи не знает, с кем его команде было бы лучше сыграть в полуфинале Лиги чемпионов. Накануне римляне по сумме двух матчей обыграли «Барселону» (1:4 — на выезде, 3:0 — дома).

— Завтра мы начнем готовиться к дерби (матч против «Лацио» состоится 15 апреля. — Прим. «СЭ»), а потом посмотрим, как пройдет жеребьевка, — сказал в интервью клубному телевидению Мончи. — Сложно сказать, какой соперник был бы лучше.

Два шага до Киева? Возможно. Четыре команды могут мечтать об этом. И «Рома» в их числе. Возможно, теперь остальные будут бояться «Рому».