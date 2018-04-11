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В Москве пройдет церемония вручения высших адвокатских наград
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В Москве пройдет церемония вручения высших адвокатских наград 

Российская Газета 1 час назад
26 апреля в Колонном зале Дома Союзов пройдет XVIII Торжественная церемония вручения высших адвокатских наград имени Плевако по итогам 2016-2017 годов.
Организаторы церемонии: Комитет по награждению адвокатскими наградами имени Плевако, Федеральная палата адвокатов РФ, Гильдия российских адвокатов, Российская академия адвокатуры и нотариата, Адвокатская палата Москвы и Адвокатская палата Московской области.
В числе удостоенных Диплома с Бронзовым бюстом Ф. Н. Плевако, Золотой и Серебряной медали имени Ф. Н. Плевако — лучшие адвокаты России, представители юридической науки, государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие института адвокатуры и подготовку высокопрофессиональных юридических кадров.
На церемонию приглашены руководители и представители Администрации Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Общественной палаты РФ, министерств и ведомств, правоохранительных и судебных органов, органов прокуратуры. Сбор гостей с 15:00.
В этот же день в Октябрьском зале Дома Союзов состоятся традиционные Плеваковские чтения «Современное состояние адвокатуры и пути ее совершенствования», посвященные 176 годовщине со дня рождения Ф. Н. Плевако. Начало регистрации в 9:30, начало чтений в 10:30. В 12:00 состоится совместное расширенное заседание Исполкома Гильдии российских адвокатов и Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА). Об участии в указанных мероприятиях необходимо сообщить до 20 апреля. По вопросам, связанным с аккредитацией для журналистов, обращаться по тел. : +7 (495) 917-22-39, +7 (903) 575-00-43 или e-mail: veremchenko@gra.ru (Еремченко Виктория Николаевна).
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