В Москве пройдет церемония вручения высших адвокатских наград

26 апреля в Колонном зале Дома Союзов пройдет XVIII Торжественная церемония вручения высших адвокатских наград имени Плевако по итогам 2016-2017 годов.

Организаторы церемонии: Комитет по награждению адвокатскими наградами имени Плевако, Федеральная палата адвокатов РФ, Гильдия российских адвокатов, Российская академия адвокатуры и нотариата, Адвокатская палата Москвы и Адвокатская палата Московской области.

В числе удостоенных Диплома с Бронзовым бюстом Ф. Н. Плевако, Золотой и Серебряной медали имени Ф. Н. Плевако — лучшие адвокаты России, представители юридической науки, государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие института адвокатуры и подготовку высокопрофессиональных юридических кадров.

В этот же день в Октябрьском зале Дома Союзов состоятся традиционные Плеваковские чтения «Современное состояние адвокатуры и пути ее совершенствования», посвященные 176 годовщине со дня рождения Ф. Н. Плевако. Начало регистрации в 9:30, начало чтений в 10:30. В 12:00 состоится совместное расширенное заседание Исполкома Гильдии российских адвокатов и Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА). Об участии в указанных мероприятиях необходимо сообщить до 20 апреля. По вопросам, связанным с аккредитацией для журналистов, обращаться по тел. : +7 (495) 917-22-39, +7 (903) 575-00-43 или e-mail: veremchenko@gra.ru (Еремченко Виктория Николаевна).