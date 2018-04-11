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Главный пиарщик губернатора Свердловской области бежит самый сложный в мире марафон по Сахаре
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Главный пиарщик губернатора Свердловской области бежит самый сложный в мире марафон по Сахаре 

e1.ru 41 минуту назад
Фото: e1.ru
Глава департамента информационной политики губернатора участвует в Марафон-де-Сабль — пожалуй, в самом сложном в мире марафоне, который ещё называют Песчаным, или Сахарским. Это примерно шесть классических марафонских дистанций (250 км), проводится марафон в Марокко.
«При этом всё своё барахло, включая еду на 6 дней, тащат на себе», — делятся подробностями в сети друзья Иванова. Связи, по их словам, в Сахаре нет, но участникам можно посылать ободряющие сообщения через сайт марафона. Сейчас четвёртый день забега.
В департаменте информполитики губернатора отказались от комментариев, отметив, что в данный момент Александр Иванов в первую очередь «отпускник», и лишь во вторую — глава департамента.
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