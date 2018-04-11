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«Челси» хочет приобрести игрока «Ниццы», который прошлым летом мог оказаться в «Барселоне»
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«Челси» хочет приобрести игрока «Ниццы», который прошлым летом мог оказаться в «Барселоне» 

Советский спорт 21 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
По данным источника, клуб получил предложение от «Челси». Отмечается, что за игрока также ведут борьбу «МЮ» и «Манчестер Сити». Отмечается, что «синие» готовы заплатить за переход ивуарийского футболиста 40 млн евро.
Канте может перейти в «ПСЖ» по инициативе Тухеля
Ранее стало известно, что Сери согласовал контракт с «Барселоной», которая в последний момент отказалась от его трансфера. Эту информацию подтвердил агент полузащитника.
В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 36 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.
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