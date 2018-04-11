«Челси» хочет приобрести игрока «Ниццы», который прошлым летом мог оказаться в «Барселоне»

По данным источника, клуб получил предложение от «Челси». Отмечается, что за игрока также ведут борьбу «МЮ» и «Манчестер Сити». Отмечается, что «синие» готовы заплатить за переход ивуарийского футболиста 40 млн евро.

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Ранее стало известно, что Сери согласовал контракт с «Барселоной», которая в последний момент отказалась от его трансфера. Эту информацию подтвердил агент полузащитника.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 36 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.