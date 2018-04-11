Жители Саратовской области могут спасти 14-летнюю Кристину 

У девочки обнаружена опухоль головного мозга.
14-летней Кристине Поповой из Пугачева Саратовской области срочно требуются деньги на дорогостоящую операцию. У Кристины запланирована сложная операция в Центре нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко в Москве.
Затем девочку ждет длительный курс реабилитации. Все это требует больших материальных затрат, которые семья Кристины не может осилить в одиночку.
Кристина — активный, жизнерадостный ребенок, учится хорошо, любит волейбол. Она — капитан волейбольной команды «Олимпия», которая выступает на соревнованиях различного уровня.
Семья Поповых обращается к жителям региона с просьбой помочь юной землячке в сложной борьбе с недугом.
Карта Сбербанка: 2202200284538038 (получатель Попова О. Н.) Контактный телефон мамы Кристины: +79271572211 Попова Ольга Николаевна.