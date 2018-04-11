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Эусебио Ди Франческо: «Думая об игре с „Барселоной“, не спал до пяти утра»
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Эусебио Ди Франческо: «Думая об игре с „Барселоной“, не спал до пяти утра» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо признался, что очень долго думал над тем, как его команда сможет победить «Барселону» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Римляне победили дома со счетом 3:0 и смогли выйти в полуфинал турнира, поскольку в гостях забили гол, уступив со счетом 1:4.
— Я работал над этим матчем после поражения от «Фиорентины», — цитирует AFP Ди Франческо. — Не спал до пяти утра. Мне нужно было найти что-то большее, чем наша обычная схема 4-3-3. Очень доволен. Родилась целая философия, а не просто схема. Эта философия нам и помогла выиграть.
Рома — Барселона
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