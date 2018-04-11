Более 50 югоран посоревнуются в игре Бочча

В Ханты-Мансийске 14 апреля состоится чемпионат и первенство округа по игре Бочча.

Как сообщает ugranews, участие в соревновании примут более 50 участников из муниципальных образований Югры.

Победители турнира пройдут в параспартакиаду Югры, после чего у участников есть шанс попасть в сборную округа, чтобы представлять регион на российских и международных соревнованиях.

Напомним, что с 2018 года Параспартакиада входит в зачет комплексной спартакиады «Югра спортивная». Соревнования по этому виду спорта состоятся в Центре развития теннисного спорта. Этот вид спорта начал развиваться регионе еще в 2011 году.

Отметим, что югорчане уже принимали участие во всероссийских соревнованиях по бочче и становились призёраи.