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Более 50 югоран посоревнуются в игре Бочча
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Более 50 югоран посоревнуются в игре Бочча 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске 14 апреля состоится чемпионат и первенство округа по игре Бочча.
Как сообщает ugranews, участие в соревновании примут более 50 участников из муниципальных образований Югры.
Победители турнира пройдут в параспартакиаду Югры, после чего у участников есть шанс попасть в сборную округа, чтобы представлять регион на российских и международных соревнованиях.
Напомним, что с 2018 года Параспартакиада входит в зачет комплексной спартакиады «Югра спортивная». Соревнования по этому виду спорта состоятся в Центре развития теннисного спорта. Этот вид спорта начал развиваться регионе еще в 2011 году.
Отметим, что югорчане уже принимали участие во всероссийских соревнованиях по бочче и становились призёраи.
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