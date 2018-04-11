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Прогнозы и ставки на футбол 11 апреля
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Прогнозы и ставки на футбол 11 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Реал Мадрид» — «Ювентус» Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
Мадридский «Реал» обеспечил себе путевку в полуфинал еще в первом матче этих команд. В Турине «сливочные» нанесли поражение «Ювентусу» со счетом 3:0. В последний раз «старая синьора» в рамках плей-офф Лиги чемпионов пропускала три мяча в 1999 году, когда проиграла «Манчестер Юнайтед» (2:3).
На выходных оппоненты провели матчи во внутреннем первенстве. И если у «Реала» было тяжелое дерби с «Атлетико» (1:1), то «Юве» размялся на аутсайдере «Беневенто» (4:2).
Отсутствие Серхио Рамоса может помочь «Ювентусу» забить, «Реал», скорее всего, тоже не уйдет с поля без забитого мяча.
Ставка: обе команды забьют за 1,65.
«Бавария» — «Севилья» Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
На выходных лидер Бундеслиги разбил «Аугсбург» (4:1) и оформил досрочное чемпионство. И теперь все силы мюнхенцы бросят на Лигу чемпионов.
Первая игра этих команд, которая прошла в Испании, принесла комфортную победу немецкому клубу со счетом 2:1. «Бавария» в этом розыгрыше чемпионской лиги провела 9-ть поединков, одержала победы в 8-и из них и одну встречу проиграла. На своем поле выиграла все матчи со общим счетом 14:1.
«Севилья» в прошлом раунде смогла сотворить сенсацию, после домашнего ничейного результата с «Манчестер Юнайтед» (0:0), испанцы одержали победу в Англии со счетом 2:1 и прошли в следующий раунд.
В последнем туре Примеры «нервионцы» проиграли «Сельте» — 0:4 и тем самым продлили серию без побед до 4-х поединков во всех турнирах.
«Бавария» — однозначный фаворит ответной игры. Ставим на победу «Баварии» с форой (-1).
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1,38.
«Вулверхэмптон» — «Дерби Каунти» Чемпионат Англии. Чемпионшип. 42-й тур  «Волки» уверенно лидирую в Чепионшипе и за 5-ть матчей до конца первенства практически обеспечили себе путевку в Премьер-лигу.
«Вулверхэмптон» не проигрывает уже в 5-ти матчах подряд, а на своем поле в этом сезоне проиграл только в 2-х поединках из 20-ти.
«Бараны» ведут борьбу за право участвовать в плей-офф. На данный момент «Дерби Каунти» на 2-а балла опережает 7-й «Миддлсбро» и имеет 2-а поединка в запасе.
Подопечные Гари Роуэтта выиграли последние 2-а матча в Чемпионшипе, прервав тем самым серию без побед, которая составляла 8-мь поединков.
Для возвращение в элиту «волкам» нужно добыть победу, которую они, скорее всего, и одержат.
Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 1,60.
Общий коэффициент — 3,64.
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