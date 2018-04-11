«Реал» уступил «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов 

Уже на второй минуте гостей вывел вперед Марио Манджукич, головой замкнувший навес Сами Хедиры. Марио провел и второй мяч — на сей раз он головой отправил мяч в ворота после навеса Лихтштайнера. Третий мяч в активе Блеза Матюиди. Он помешал Кейлору Навасу взять мяч в руки и поразил пустые ворота.
Отметим, что моменты были и у «Реала», но мадридский клуб не сумел их использовать. Однако в концовке они заработали пенальти, который реализовал Криштиану Роналду. В этом эпизоде за споры с арбитром был удален Джанлуиджи Буффон.
В первом матче в Турине «Реал» победил со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей победил мадридский клуб. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Лига чемпионов 1/4 финала Ответный матч
«Реал» — «Ювентус» — 1:3 Голы: Роналду, 90+7 — Манджукич, 2, 37, Матюиди, 61 Удаление: Буффон, 90+3 «Реал»: Навас, Карвахаль, Вальехо, Варан, Марсело, Каземиро (Лукас Васкес, 46), Модрич (Ковачич, 75), Кроос, Иско, Бэйл (Асенсио, 46), Роналду.
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Кьеллини, Бенатия, Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди, Хедира, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин (Щесны, 90+6).