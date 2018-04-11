«Реал» уступил «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Уже на второй минуте гостей вывел вперед Марио Манджукич , головой замкнувший навес Сами Хедиры. Марио провел и второй мяч — на сей раз он головой отправил мяч в ворота после навеса Лихтштайнера. Третий мяч в активе Блеза Матюиди. Он помешал Кейлору Навасу взять мяч в руки и поразил пустые ворота.

Отметим, что моменты были и у «Реала» , но мадридский клуб не сумел их использовать. Однако в концовке они заработали пенальти, который реализовал Криштиану Роналду . В этом эпизоде за споры с арбитром был удален Джанлуиджи Буффон

В первом матче в Турине «Реал» победил со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей победил мадридский клуб. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

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