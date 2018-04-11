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Ярцев: отправлял Горлуковича на дорогу «жизни и смерти»
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Ярцев: отправлял Горлуковича на дорогу «жизни и смерти» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России, а ныне генеральный директор «Тамбова» Георгий Ярцев, празднующий сегодня 70-летие, рассказал о защитнике Сергее Горлуковиче, выступавшем в составе красно-белых под его руководством.
«Кто-то говорил, что Сергей не очень дружил с режимом. Я отвечу: за всё время, что я с ним работал, у меня ни разу не было к нему претензий! Когда Горлукович прихварывал, я отправлял его вместе с другими ребятами, не полностью готовыми к игре, на дорогу «жизни и смерти». Это была ухабистая тропа через лес, на поляну, где ребята занимались отдельно. Иногда их сопровождал Виктор Сергеевич Самохин. Но когда я доверял молодёжь Горлуковичу, у меня к нему не было ни одного вопроса!» — сказал Ярцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.
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